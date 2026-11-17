América de Cali sigue en competencia y clasificó a la final de la Copa Betplay tras eliminar a Internacional de Bogotá en el estadio Pascual Guerrero. Un gol agónico de Marcos Mina, de cabeza, tras centro de Luis Quiñones, le fue suficiente para asegurar su cupo en la definición por el título.

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Con esta clasificación, América de Cali toma fuerza entre el favoritismo a quedarse con el trofeo y ahora mira a los ojos a Once Caldas de Manizales que es el personaje del día tras dar el batacazo en el Atanasio Girardot de Medellín y eliminar a Atlético Nacional de James Rodríguez.

En la ida que se jugó en el Metropolitano de Techo, América de Cali ya había dado el primer paso para ser finalista tras ganar 2-1 con goles de Tomás Ángel y Marlon Torres, quienes dieron la vuelta tras comenzar perdiendo en Bogotá.

En la vuelta en el Pascual Guerrero, con poca afluencia de público, América la vio muy complicada cuando Internacional de Bogotá abrió el marcador y empató el global.

Cuando ya todo parecía irse a los penaltis, apareció un centro milagroso de Luis Quiñones casi en el minuto 90, que conectó con la cabeza del recién ingresado Marcos Mina, quien ahora se convierte en el nuevo héroe americano. Fiesta roja en el Pascual por el 3-2 que permite ir a la final.

Posibles fechas para la final de Copa Betplay

En lo que tiene que ver con las fechas para las finales, la Dimayor planea un escenario apenas finalicen los cuadrangulares semifinales de la Liga. Se cree que habría un espacio entre el sábado 12 y el miércoles 16 de diciembre para la fase ida y vuelta en la definición por el título.

De lo contrario, otras fechas que podrían ser para la final de la Copa Betplay, son entre el sábado 19 de diciembre y el miércoles 23, en épocas donde también se estaría definiendo el título de Liga.

Incluso, existe una posibilidad de que el partido de ida de Copa Betplay se juegue sobre el miércoles 16 y la vuelta en la semana del 23, dejando la definición de la Liga para los dos fines de semana.

En los días mencionados, ya no habría competencia por cuadrangulares y aún está pendiente cuáles equipos jugarán por la estrella para que la Dimayor oficialice los horarios. Cabe recordar que el partido de ida será en el Pascual Guerrero de Cali y la vuelta en Manizales.