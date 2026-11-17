Uruguay goleó por 5-0 a República Dominicana, en un duelo disputado en Maldonado (ciudad uruguaya) y que sirvió para que la Celeste dirigida por Diego Forlán cerrara con una sonrisa un 2026 marcado por la debacle en el Mundial en Norteamérica. No solo eso, sino que el presidente de la federación de dicho país, Ignacio Alonso, dio un anuncio que resuena en Sudamérica con la Nations League.

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Rodrigo Aguirre de cabeza (41′) abrió el camino para el equipo charrúa que hizo un carnaval con la gente en Maldonado. Xavier Valdez en contra (70′), Nicolás de la Cruz (80 de penal), Federico Valverde (87′) y Bruno Damiani (90+4′) completaron la goleada para deleite de la hinchada local.

Esto no es más que buenas noticias para una Uruguay en un proceso con Diego Forlán al mando, que le ganó a la Argentina post Messi y que había comenzado con muchas dudas, pero que en este remate de año parece ya tomar forma y da sensaciones de competencia. El exjugador pudo agrupar el mejor talento posible con recambio generaciones incluido, para repuntar en el continente.

Apenas finalizó el partido, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, dijo algunas palabras sobre Forlán y además dio a conocer el plan de la Conmebol para agregar la Nations League en la región, un modelo de competencia creado en la UEFA y que en la Concacaf ya usan.

Esta Nations League en la Conmebol suplantaría el formato que hasta hoy se conoce en las Eliminatorias rumbo al Mundial de la FIFA. Según lo explicado por el directivo uruguayo, la competencia daría título y seguramente existirían descensos y ascensos.

La Nations League llega a la Conmebol

“Es una nueva era, con una renovación de la ilusión. La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones (Nations League - UEFA), compitiendo por un título”, comenzó diciendo Alonso a periodistas, en lo que sería el nuevo torneo en la Conmebol.

🗣️ “Es una nueva era, con una renovación de la ilusión. La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título. Diego (Forlán) tiene un plus que le permite lógicamente engancharse entre los candidatos a quedarse con el puesto” ✍🏻 Ignacio Alonso en la previa de Carve Deportiva — Carve Deportiva (@CarveDeportiva) November 17, 2026

“Diego (Forlán) tiene un plus que le permite lógicamente engancharse entre los candidatos a quedarse con el puesto”, agregó el directivo sobre el proceso de Forlán en Uruguay.

Diego Forlán, DT interino de la Selección de Uruguay. Foto: Getty Images

Todo esto será evaluado en el primer trimestre de 2027, pues ya la Conmebol debe asistir a la competencia internacional e ir mirando qué equipos clasificarán al Mundial 2030. En marzo próximo habrá Fecha FIFA, pero en menos de un año podría comenzar la Nations League en Sudamérica.