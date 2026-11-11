Primera vez que Argentina salga a la cancha sin Lionel Messi como su máxima estrella.

Ese escenario atípico se producirá luego de la retirada del astro argentino de su país postdisputa del Mundial 2026 en el que cerró su ciclo con la albiceleste.

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Lionel Scaloni sigue al mando como DT de los argentinos con el reto de reestructurar el equipo que ya no tendrá a Messi. Nico Paz es el talento llamado a convertirse en el nuevo ‘mago’ del seleccionado, pero aún le falta demostrar que lo que hace en su club lo puede poner al servicio de su país.

Dibu Martínez, Enzo Fernández, entre otros que permanecen por estar vigente en la élite de Europa también serán los llamados a llevar la riendas.

Renovación de Uruguay con Forlán

En la otra orilla está Uruguay que ha dado a la confianza a su vieja gloria, Diego Forlán, para un interinato como entrenador en propiedad.

Su estreno con dicha nación se dio en la fecha Fifa pasada teniendo un rendimiento agridulce después de perder con Japón (3-1) y ganarle a Corea del Sur (4-1).

Para los charrúas la motivación es visitar a un clásico e histórico rival en el duelo del Río de la Plata.

Diego Forlán, DT interino de la Selección de Uruguay. Foto: Getty Images

Aunque no hayan puntos de por medio en La Bombonera donde se darán cita ambos conjuntos, el honor se juega enel partido que por excelencia saca más chispas en el sur del continente.

El antecedente más reciente entre ambos se remonta al 21 de marzo de 2025, cuando Argentina se impuso por 1-0 en Montevideo, gracias a un gol de Thiago Almada, en las Eliminatorias sudamericanas. Antes de ese resultado, Uruguay había conseguido una victoria por 2-0 en La Bombonera, el 16 de noviembre de 2023.

La rivalidad entre ambos países es una de las más antiguas del fútbol internacional. De acuerdo con los registros de la Fifa, Argentina mantiene ventaja en el historial general, con 93 victorias frente a 60 de Uruguay y 46 empates.

Argentina y Uruguay en el clásico del Río de la Plata Foto: Getty Images

Este amistoso también servirá como preparación para los compromisos restantes de la ventana internacional. Argentina volverá a jugar el martes 17 de noviembre frente a Costa Rica, mientras que Uruguay se medirá ese mismo día con República Dominicana en el estadio Campus de Maldonado.

Entretanto hay que decir que Colombia vs. Chile será otro de los partidos destinados a ser parte de la fecha Fifa de amistosos del cierre de 2026.

Estas dos naciones de Conmebol jugarán en Cali, Colombia, desde las 7:00 p.m. también durante el viernes.

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