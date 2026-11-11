Marbelle no se quedó callada y se fue contra Claudia López por criticar a Abelardo De La Espriella: “Resentida”

Marbelle es una de las artistas colombianas que mantiene una presencia activa en los debates políticos que se desarrollan en las plataformas digitales. A través de sus redes sociales, la cantante suele pronunciarse sobre diferentes acontecimientos de la actualidad nacional y compartir sus opiniones frente a las decisiones de quienes ejercen el poder.

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Durante el Gobierno de Gustavo Petro, sus publicaciones han despertado reacciones entre los internautas y la han convertido en una voz recurrente dentro de las discusiones políticas en internet. Sus comentarios suelen abordar temas relacionados con la gestión del Ejecutivo y las posiciones de distintos sectores políticos.

La intérprete también ha utilizado sus perfiles para manifestar su desacuerdo con algunas posturas de la izquierda y expresar su respaldo a planteamientos de otras corrientes políticas, lo que en varias ocasiones ha generado intercambios y controversias con otros usuarios de las redes sociales.

Recientemente, Marbelle volvió a llamar la atención con un inesperado post que realizó, donde se le reaccionando a unas palabras que dio Claudia López en contra de Abelardo De La Espriella.

Según se observó, la exalcaldesa de Bogotá respondió una publicación, la cual llevaba un mensaje enfocado en la vestimenta que lució el mandatario actual.

“El presidente Abelardo De la Espriella utilizó boina del Ejército: un distintivo reservado para integrantes de las Fuerzas Especiales y personal con entrenamiento especializado”, se lee.

Ante esto, López criticó el atuendo del presidente, indicando que estaba disfrazado en medio de sus labores y decisiones.

“Oiga 🤡 ya pasó Halloween! Quítese el disfraz y trabaje de Presidente en algo distinto de hacer show, clavarnos más impuestos, y producir más muertos y menos resultados”, escribió en X.

Este comentario no sentó bien en Marbelle, quien se fue en contra de Claudia López, llamándola de forma fuerte y ofensiva.

“Bocona resentida”, escribió, citando el post que subió en su cuenta oficial.