La selección mundialista que quiere a Pep Guardiola como su nuevo DT: “Objetivo principal”

Con Mauricio Pochettino en los planes del Manchester United, la selección de Estados Unidos ya está pensando en candidatos para asumir las riendas camino al Mundial de 2030.

Según The Athletic, Pep Guardiola es el principal candidato de la federación estadounidense y en los próximos días podrían hacer contacto para entregarle una primera oferta.

Mbappé y Zidane estarían en crisis: medio francés divulga lo que habría pasado en el camerino

“Se espera que la Federación Estadounidense de Fútbol (U.S. Soccer) convierta a Pep Guardiola en su objetivo principal para sustituir a Mauricio Pochettino, en caso de que el seleccionador del equipo nacional masculino de Estados Unidos se marche al Manchester United, según han revelado fuentes al tanto de la situación”, indica el artículo.

Guardiola está sin equipo desde mayo de este año, cuando anunció su salida del Manchester City y dejó el puesto libre para la llegada del italiano Enzo Maresca.

Depende de Mauricio Pochettino

En este momento no hay negociaciones adelantadas entre Estados Unidos y Guardiola, pues primero se debe resolver la novela sobre el futuro de Mauricio Pochettino. El técnico argentino tiene contrato hasta 2030, pero habría dado el ‘sí’ para que Manchester United deposite la cláusula de rescisión.

El inglés Michael Carrick, aún entrenador del United, está en la diana luego de que el prestigioso equipo del norte de Inglaterra firmara el peor inicio de temporada en los últimos 40 años. Los ‘Red Devils’ están en zona de descenso en la Premier League, tras encadenar ocho partidos consecutivos sin ganar.

Jorge Luis Pinto le reclama a Néstor Lorenzo por jugador que no convocó: “Debería estar”

La cadena Sky Sports informó que Manchester United y Pochettino llegaron a “un acuerdo verbal” para que el entrenador argentino sustituya en el banquillo de Old Trafford a Carrick.

Medios británicos aseguran que el futuro de Carrick se decidirá este miércoles en una reunión a la que asistirán el influyente accionista Jim Ratcliffe, el director ejecutivo Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox en Mónaco.

Según estas informaciones, Berrada y Wilcox se inclinan por destituir a Carrick, de 45 años.

Michael Carrick, DT del Manchester United. Foto: AP

En caso de cese, Pochettino parece la primera opción para sustituirlo. El DT argentino, de 54 años, tiene una amplia experiencia en el fútbol inglés luego de sus etapas al frente de Southampton, Tottenham y Chelsea.

No es la primera vez, además, que su nombre aparece como posible inquilino del banquillo en Old Trafford.

No obstante, Pochettino firmó hace apenas tres meses una ampliación de contrato para seguir con Estados Unidos hasta el Mundial de 2030, por lo que el United debería pagar una compensación a la federación estadounidense. Dicha cláusula ascendería a los 10 millones de dólares.

*Con información de la AFP.