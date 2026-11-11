Llega la gran final de ‘Yo me llamo Mini’ 2026: conozca quiénes son los finalistas y el paso a paso para poder votar

Este miércoles 11 de noviembre llega la gran final de Yo me llamo Mini 2026, el reality de imitación musical de Caracol Televisión que ha reunido a los más pequeños alrededor de su talento, pasión por la música y capacidad para interpretar a grandes estrellas de la industria.

Esta producción, que nació como una versión infantil del reconocido concurso de adultos, llega a su etapa decisiva, en la que por fin se conocerá el nombre del ganador de esta temporada durante su emisión a las 8:00 p.m.

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Lo mejor de todo es que la opinión de la audiencia será clave para elegir a ese artista favorito por medio de sus votaciones, un proceso que es totalmente gratuito a través del portal oficial del canal.

¿Quiénes son los finalistas?

Los tres participantes que lograron llegar a la recta final del concurso son: Sarita, quien interpreta a Whitney Houston; Kaleth Echeverri, representando al cantante mexicano Vicente Fernández; y María Victoria, asumiendo el papel de la artista Ángela Aguilar.

Cada uno, con su talento, capacidad interpretativa y habilidad para meterse en el personaje, logró conquistar a la audiencia y a los jurados, quienes se han mostrado conmovidos con cada una de sus presentaciones.

Paso a paso para elegir al ganador

Ahora, los tres finalistas se enfrentan al desafío definitivo, en el que buscarán demostrar todo lo aprendido a lo largo del programa y convencer tanto al jurado como a los espectadores de que merecen quedarse con el triunfo.

Quienes estén interesados en poyar a cualquiera de los tres participantes a través de las votaciones gratuitas habilitadas por Caracol Televisión, lo primero que deben hacer es ingresar a www.caracoltv.com/yomellamomini.

Allí aparecen las fotos y una breve descripción de cada pequeño junto con un botón para ‘votar’, por lo que el siguiente paso es seleccionar al favorito y, posteriormente, confirmar la elección.

Luego de esto, la plataforma ofrece la posibilidad de registrar un segundo voto, sin embargo, para acceder a esta opción es necesario crear una cuenta proporcionando algunos datos solicitados y validando el correo electrónico mediante un código de seguridad.

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Entre los datos que pide el canal están: nombres, apellidos, número de celular y tipo de documento. Una vez diligenciada esta información, el usuario recibirá en el correo registrado un código de validación de seis dígitos que debe escribirse en la plataforma dentro del tiempo establecido.

Es importante tener en cuenta que, en cualquiera de las dos opciones para votar, el proceso no tiene ningún costo.