Video de supuesto enfrentamiento entre candidatas del Concurso Nacional de Belleza en Cartagena causa revuelo en redes

Un video que circula en redes sociales y que tiene como escenario el Concurso Nacional de Belleza, celebrado en Cartagena, ha despertado una ola de reacciones entre los internautas.

Las imágenes tienen como protagonistas a tres representantes departamentales que, al parecer, protagonizaron un tenso momento mientras se encontraban en unas escaleras, donde sus gestos quedaron registrados por las cámaras.

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La situación que llamó la atención de los seguidores del certamen, mostraría una aparente situación de incomodidad entre las representantes de Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

En las imágenes que se han viralizado en las diferentes plataformas digitales, aparecen las tres candidatas en las escaleras del Hotel Hilton, sede principal del concurso, mientras se organizan para una fotografía oficial.

Justo en medio de esta situación, la representante de Sucre, Juliana Návila Gómez Anaya, aparece realizando algunos movimientos con sus brazos y manos, aparentemente con la intención de acomodar mejor a sus compañeras en este espacio.

Sin embargo, sus acciones parecen generar incomodidad, inicialmente en la representante del Valle del Cauca, Valentina Duque Estrada, y posteriormente en la candidata del Tolima, Valery Zarith Martínez Prada.

La razón detrás de este tenso momento que captó la atención de los usuarios en redes se da porque los movimientos de la aspirante sucreña, más que un intento por ubicar mejor a sus compañeras, han sido interpretados por algunos usuarios como una especie de empujón que quedó evidenciado en video.

Entre las reacciones que esta grabación ha generado entre los internautas, hay quienes cuestionan la actitud de la representante de Sucre, mientras otros señalan que el episodio debería revisarse de manera más detallada, ya que conoce el contexto completo de lo que sucedió.

Mientras se aclara esta situación, las especulaciones apuntan a una posible confrontación. Sin embargo, el material audiovisual no permite establecer que haya existido una discusión previa o algún conflicto personal entre las participantes.

El episodio se presenta en medio de la agenda oficial del certamen, que reúne a más de 20 candidatas de diferentes regiones del país en Cartagena, quienes han estado asistiendo a distintos encuentros protocolarios, actividades culturales y compromisos sociales.

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La programación del Concurso de Belleza continuará durante los próximos días con una combinación de actividades sociales, culturales y deportivas, bajo el lema ‘Colombia, tierra de cultura’.

En el marco de su agenda, uno de sus momentos centrales será la velada de elección y coronación de Señorita Colombia 2026-2027, prevista para el próximo lunes 16 de noviembre.