Flavia Dos Santos habló sobre el detalle de la relación de Gustavo Petro y Deicy Jiménez: “Pero ojo”

Las recientes revelaciones sobre Gustavo Petro siguen provocando reacciones en distintos sectores de la política nacional. Esta vez, la polémica tomó mayor fuerza tras la circulación de un video en redes sociales en el que aparece el expresidente besando a Deicy Jiménez, imágenes que despertaron cuestionamientos y comentarios entre diferentes figuras públicas.

Andrea Petro reaccionó a lo que dijo su mamá sobre los videos de Gustavo Petro con Deicy Jiménez

La difusión de la grabación se produjo en medio de las declaraciones que Jiménez entregó a SEMANA, en las que expuso presuntos ofrecimientos de contratos con entidades estatales a cambio de favores sexuales durante el Gobierno de Petro. Sus señalamientos aumentaron la controversia alrededor del exmandatario y pusieron nuevamente bajo la lupa su entorno político y personal.

Tras conocerse una serie de videos en los que Gustavo Petro interactúa con Deicy Jiménez en videollamadas, y desde perfiles falsos, algunas figuras decidieron pronunciarse, estallando por temas de poder que había en dicho escenario.

Una de las que tomó la palabra fue Flavia Dos Santos, quien comentó sobre el caso en su formato de La FM. La brasileña se refirió a dos puntos específicos, enfocado en el consentimiento entre personas adultas y los límites que había para calificar una relación íntima.

La famosa habló acerca de un detalle que había en este vínculo, mencionando que todo fue con consentimiento y acuerdos de adultos.

“Pero ojo, aquí son dos personas que tienen el consentimiento sobre la mesa, adultos, ella consintió y todo más”, dijo ante los micrófonos.

De igual manera, enfatizó en las críticas del feminismo, señalando que no se podía decir mayor cosa, pues había algo detrás que no se sabía, y que fue pactado por los involucrados en este escenario.

“Entonces no hay como uno, como feminista, llegar y decir que hay una relación ahí que va más allá de lo que los dos habían pactado”, comentó.

Muchas personas se refirieron a las declaraciones, abriendo debate sobre lo que sucedió en esta historia.