Video de Petro con Deicy Jiménez “lo revela una de las personas que está en la conversación. Luego, no hay debate sobre intimidad”

Francisco Bernate, abogado, fue consultado este 5 de noviembre en SEMANA sobre el escándalo nacional suscitado por el video del expresidente Gustavo Petro besando a la joven Deicy Jiménez. Esto en el marco de las denuncias de ella, hechas en SEMANA, según las cuales accedió a hacer favores sexuales a cambio contratos en el gobierno Petro.

Deicy Jiménez contactó a la periodista Vicky Dávila, presidenta de SEMANA, y le reveló, en largas horas de conversación, los detalles sobre cómo habría funcionado una red de unas 40 mujeres al servicio del entonces presidente. Además, sostuvo que a ella se le solicitó transportarle droga a Petro.

Cansada de los insultos y en medio de intimidaciones de sectores petristas, la joven decidió, posterior a la entrevista con SEMANA, publicada el 25 de octubre, postear un video que da cuenta de su cercanía con Petro: se ve al exmandatario besándola.

Jiménez indicó que tiene mucho más material para evidenciar las supuestas aberraciones del expresidente.

La reacción de Iván Cepeda cuando le pidieron que se pronunciara por video de Petro besando a Deicy Jiménez

El video ha generado un revuelo nacional y ha hecho que muchas personas se pregunten si se violó o no la intimidad del expresidente.

El abogado Francisco Bernate, en diálogo con SEMANA, respondió: “Varios puntos. Primero, nunca olvidar esto: el video lo revela una de las personas que está en la conversación. Luego, ella renunció a su intimidad, ahí ya no hay un debate sobre intimidad. Segundo: se trata de aspectos privados de nuestro expresidente que tienen una trascendencia privada. Podríamos estar hablando del direccionamiento de contratos para pagar situaciones privadas. Eso hace que ese espacio de intimidad se reduzca”.

“Pero aquí lo más importante es que las investigaciones en la Fiscalía, en la Corte Suprema de Justicia, avancen, porque hay presuntos excongresistas que habrían tenido que ver con contratos, habrían escenarios al interior de la Presidencia de la República. Hoy sabemos que incluso, hasta el Hospital San Juan de Dios presuntamente podría haber estado, digamos, en otro trámite contractual. Entonces, yo estoy de acuerdo con el doctor Wilson Ruiz: de la Comisión de Acusaciones nunca hay que esperar nada, allá no va a pasar nada. Pero aquí hay otro tipo de funcionarios que tienen que entrar a responder. Esto no puede quedar así, porque es muy grave que haya habido este derroche de los recursos de todos los ciudadanos”, agregó Bernate.

Deicy Jiménez, la mujer que contó cómo llegó a la vida de Petro por sus trabajos sexuales a cambio de más de 100 millones de pesos en contratos cuando él fue presidente, se convirtió en el verdadero dolor de cabeza del reconocido político del Pacto Histórico.

Un video, los contratos con el Estado, chats y graves acusaciones tienen al dirigente de izquierda en medio de un escándalo de grandes proporciones que crece como espuma y que él no ha podido controlar.

La vida privada de Petro es eso, “privada”, coinciden todos los sectores políticos del país. Pero una cosa es que haya contratado los servicios sexuales de Jiménez desde que fue senador y candidato presidencial, y otra es que le haya pagado con dineros del Estado, como denunció esta joven, quien ha venido relacionando una a una las pruebas que confirman la cercanía entre ella y el expresidente.

Este miércoles, 4 de noviembre, Deicy, cansada de los señalamientos y hostigamientos del Pacto Histórico, que insiste en darle la vuelta al escándalo para sacar en hombros a Petro, reveló una prueba que confirma que fue amante del jefe de Estado: un video que grabó a escondidas donde se ve que el exmandatario la seduce, la abraza fuertemente e inicia su apasionamiento con la mujer. Esta escena pone al reconocido político de oposición en aprietos porque él no le ha respondido al país si la conoce o no.

En este contexto, Jiménez quiso demostrarle a la izquierda que, así insista en atacarla, tiene las pruebas que confirman sus escenas de pasión con Petro y los supuestos consumo y traslado de drogas en los que la habría involucrado el exjefe de Estado.

Jiménez habló recientemente con la presidenta de SEMANA, Vicky Dávila, y le reveló detalles desconocidos sobre su relación con Petro.

El pasado 25 de octubre, Vicky Dávila reveló en SEMANA la entrevista con Deicy Jiménez, quien denunció una presunta red de cerca de 40 mujeres al servicio de Petro, que recibían contratos con el Estado a cambio de favores sexuales.

En su relato, Jiménez aportó varias pruebas de lo que habría sido su relación con el exmandatario. En los últimos días el caso se ha movido, pues tanto la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía solicitaron a Jiménez presentar sus denuncias, pruebas y testimonios.

La mujer se presentó ante la Corte ratificando su versión contra el exmandatario. Además de los testimonios, entregó su teléfono celular como otra prueba de la relación que sostuvo con Petro y de su relato. Asimismo, se presentó en la Fiscalía en calidad de testigo con pruebas.

La denuncia dejó varias preguntas en la mesa sobre los comportamientos de Petro y su conducta mientras fue jefe de Estado.

Deicy Jiménez contactó a la periodista Vicky Dávila y le reveló, en largas horas de conversación, los detalles de cómo habría funcionado esa red de unas 40 mujeres al servicio de Petro. Confesó que le transportó droga al expresidente.

“Mi nombre es Deicy. Quiero presentar una denuncia. Me cansé de guardar silencio. Considero que durante este gobierno ocurrieron situaciones de abuso de poder, corrupción y manipulación de mujeres que deben ser conocidas e investigadas. Soy funcionaria y estoy dispuesta a entregar la información que conozco. Si desea escuchar mi testimonio, este es mi número de contacto…”, dijo.

“Lo más prudente es esperar a que termine este gobierno para sentirme más segura y poder hablar. Porque Gustavo sabe quién soy y temo por mi seguridad”, agregó. El escándalo recién inicia, a juzgar por lo narrado en SEMANA por Deicy Jiménez.