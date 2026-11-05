El presidente Abelardo De La Espriella sancionó la Ley de Sometimiento aprobada por el Congreso, marcando el final definitivo de la paz total y el inicio de una nueva política de seguridad de cara a la lucha contra los grupos armados.

El expresidente Gustavo Petro fue una de las voces que se pronunciaron contra esta iniciativa. “Mientras se me criticaba por intentar acabar conflictos armados en las regiones, (…) Abelardo acaba de aprobar una ley basada en reducción de penas a los narcotraficantes sin verdad, sin justicia y sin reparación a las víctimas”, escribió en su cuenta de X.

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, habló en El Debate de SEMANA acerca de lo que dijo el exmandatario y le dio un consejo en medio del escándalo que hay por la publicación del video de Deicy Jiménez, donde se ve a Petro besándola.

Video publicado por Deicy Jiménez y una foto del expresidente Gustavo Petro. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Presidencia

“Aquí hay una política de sometimiento donde se supone que si se acogen a ella, les van a rebajar, no van a quedar impunes ni se van a quedar como gestores de paz, que era lo que hacía el gobierno anterior”, comentó.

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El también abogado aseguró que la administración de Petro se encargaba de darles salvoconductos a los delincuentes para que pudieran andar por todo el territorio nacional y hasta los premiaba, situación muy diferente a la que está pasando y pasará con el Ejecutivo de De La Espriella.

Por todo esto, Arrubla no dudó en lanzarle un dardo al líder de la oposición en forma de consejo. “Yo creo que el expresidente Petro debería concentrarse en una serie de problemas muy delicados que tiene por sus andanzas contractuales para obtener beneficios de otra índole y dejar que el Gobierno actúe”, apuntó.

El expresidente Gustavo Petro. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

El expresidente del alto tribunal fue más allá y aseguró que este proyecto lo están esperando todos los colombianos para mermar el poder de los grupos armados y que vuelva a “reinar” la ley en Colombia.

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De hecho, recalcó que en la ley está más que claro que, si los criminales no cumplen con lo que se estableció, van a perder cualquier beneficio, por ejemplo, la rebaja de penas. “Para que vean que no es jugando”, dijo.

Wilson Ruiz, exministro de Justicia, también habló del tema e insistió en que la verdadera paz en el país no se va a construir dándoles poder a los criminales, como, según su visión, ocurrió durante la administración Petro.

Recordó cuando Petro nombró gestores de paz a temidos paramilitares que cometieron homicidios y otros delitos. “Yo me pregunto: ¿dónde quedaron las víctimas? ¿Hubo verdad? ¿Les dijeron qué pasó con sus seres queridos? No hubo nada de eso”, expresó.

“Hay una diferencia fundamental entre negociar con organizaciones que pretenden reconocimiento político y establecer un mecanismo para que estructuras criminales abandonen esas actividades ilegales. Esta ley, para mí, pone el énfasis en donde debe estar la justicia, aquí no se está reconociendo legitimidad política a quien ha hecho del delito su forma de vida”, complementó.