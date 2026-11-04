Alejandro Eder, alcalde de Cali, habló en El Debate de SEMANA acerca de las elecciones regionales que se llevarán a cabo en 2027 y en las que se decidirá quién lo reemplazará.

El mandatario le hizo un llamado a los caleños para que tengan en claro que todo es un proceso que debe perdurar. “Cuando llegué a la Alcaldía, muchas personas pensaban que esto iba a ser de la noche a la mañana, pero no era así”, dijo.

Según comentó, poner a la ciudad en orden les llevó algún tiempo, ya que eran varios los problemas que había en aspectos importantes como la seguridad, las finanzas, la infraestructura, entre otros.

“Este es un proceso que apenas comienza (…) y son cosas que se tienen que mantener en el tiempo”, expresó.

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En ese sentido, le pidió a los caleños que salgan a votar de manera consciente y no se permita que la “corruptela” vuelva a la administración de la capital del Valle del Cauca.

“No dejen que vuelva a la Alcaldía de Cali alguien que incentive el odio, que no vuelva quienes abusan de la ciudadanía. Que ojala a quien los caleños elijamos el año entrante sea alguien que busque unir a la ciudad y no fomentar el odio”, aseveró.

Eder puso de ejemplo lo que ocurrió tras el terremoto del 10 de agosto, momento en el que los ciudadanos se unieron para ayudar y apoyar a quienes lo perdieron todo.

De hecho, contó cómo en el punto del Limonar se hizo una fila de personas para ayudar a remover escombros y allí de causalidad de encontró con una amiga de su mamá. “Era una señora de más de 70 años que estaba ahí y llevaba allí desde las 9:00 de la mañana”, relató.

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El alcalde recordó que en ese momento hubo muchas historias que lo afectaron, pero resaltó una en especial: el caso de la médica Diana, quien quedó atrapada bajo los escombros.

“Verla a ella atrapada hasta el cuello, todavía eso me da ganas de llorar. Me acuerdo de que desde el primer día supimos que ella estaba ahí. (…) Casi que son más duros los rescates porque es tanta fuerza para uno poder salvar una vida”, comentó.

Eder también contó que en el momento del terremoto se encontraba en una entrevista y cuando todo pasó, lo primero que hizo fue llamar a su esposa y a sus hijos para saber cómo estaban.