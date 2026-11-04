Westcol causa revuelo al revelar millonaria compra con la que se prepararía para enfrentar un supuesto apocalipsis tecnológico

Entre las figuras digitales que más generan controversia y conversación en las redes sociales actualmente se encuentra el reconocido streamer paisa Westcol. El creador de contenido suele convertirse en tendencia gracias a sus transmisiones en vivo, en las que comparte opiniones y aborda diferentes temas de interés, desde asuntos sociales y políticos hasta teorías conspirativas.

Precisamente por eso, el influenciador volvió a captar la atención de los internautas tras revelar una millonaria compra con la que, según explicó, estaría preparándose para afrontar un supuesto apocalipsis tecnológico.

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De acuerdo con las declaraciones que compartió en una de sus transmisiones, el streamer habría tomado la decisión de realizar una importante inversión en la compra de provisiones y productos de primera necesidad, con el propósito de estar preparado ante una eventual emergencia de gran magnitud.

Según explicó, su intención sería contar con suficientes recursos para sobrevivir durante más de un año en caso de que ocurriera una eventual catástrofe global. Aunque hasta el momento no existen pruebas que respalden la posibilidad de un escenario de este tipo, sus declaraciones causaron revuelo entre sus seguidores y, como era de esperarse, han desatado una ola de opiniones divididas.

Dentro del millonario mercado que aseguró tener preparado, Westcol detalló que adquirió una amplia variedad de productos y suministros esenciales, entre éstos diferentes alimentos no perecederos, productos enlatados, medicamentos, implementos médicos y elementos de protección, como guantes, termómetros, mascarillas y hasta gadas de repuesto.

Por otro lado, manifestó que incluyó copias de documentos médicos de él y sus familiares, así como otros artículos considerados indispensables para garantizar su bienestar y supervivencia durante una posible crisis.

“No me gusta ser muy conspiranoico, muchachos, pero les voy a decir una data que me llegó”, expresó el creador de contenido antes de hablar sobre esta teoría que rápidamente dio de qué hablar en las plataformas digitales.

En este contexto, Westcol se refirió a la posibilidad de que se produzca un ataque informático de gran magnitud, capaz de dejar al descubierto fotografías, videos, documentos privados y otros datos personales almacenados en internet.

“El internet tiene toda nuestra información. Nosotros le hemos dado al internet cada detalle de nosotros”. comentó.

Según su hipótesis, más allá de la exposición de archivos personales, el ataque informático podría llegar a afectar los sistemas bancarios. Sin embargo, se trata de un escenario planteado por el streamer y no de una amenaza cuya materialización esté comprobada.

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Reacciones tras las declaraciones de Westcol

Los comentarios del streamer no pasaron desapercibidos entre los usuarios en redes sociales, pues algunos han interpretado su teoría como una broma o una estrategia para generar conversación y captar la atención de su audiencia.

Otros, por su parte, han manifestado su asombro por la cantidad de provisiones que aseguró haber comprado para afrontar el posible escenario que describió.