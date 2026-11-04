La comedia está de luto: hallan sin vida a reconocido humorista en su vivienda

El mundo del espectáculo y la comedia argentina está de luto tras conocerse la muerte del reconocido actor y humorista Daniel Bifulco, a los 56 años. El artista alcanzó gran popularidad gracias a su participación en Los Jaimitos, uno de los sketches más recordados y exitosos de VideoMatch.

La noticia ha generado una profunda conmoción en el ámbito artístico y entre quienes seguían su carrera, luego de que se confirmara que el artista fue hallado sin vida en su vivienda durante las últimas horas de este miércoles 4 de noviembre.

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De acuerdo con el diario La Nación, la información sobre su fallecimiento fue difundida de manera oficial por el periodista Pablo Layus a través de su sitio web; mientras que la Asociación Argentina de Actores y Actrices se pronunció rápidamente por medio de sus redes sociales reconociendo su labor y enviando un sentido mensaje de condolencias a sus seres queridos.

“Despedimos con tristeza al actor y humorista Daniel Bifulco, reconocido por su personaje de Jaimito y por su trabajo en la televisión y el teatro. Acompañamos a sus familiares, amistades y colegas en este doloroso momento”, escribió la entidad, que además hizo un resumen de su larga trayectoria en el mundo del entretenimiento.

Lo que se sabe sobre la muerte de Daniel Bifulco

Las primeras versiones sobre el fallecimiento del humorista sostienen que habría sido víctima de un infarto, según explicó su colega Alfredo Silva, en diálogo con TN Show.

Según las declaraciones del comediante, hasta el momento, la única información que se conoce sobre las posibles causas de la muerte de Daniel Bifulco es que estaría registrado como un paro cardíaco.

“Su mamá lo encontró tirado en el piso de su casa, ubicada en Villa Urquiza. Luego, la Policía Científica se llevó el cuerpo”, detalló. Además, indicó que está previsto que el cuerpo de su amigo sea entregado a sus familiares este jueves.

Mientras tanto, las investigaciones sobre el caso quedan a cargo de las autoridades competentes y será la autopsia la que permita determinar con mayor precisión qué ocurrió.

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Sus colegas y admiradores se despiden

La muerte de Daniel Bifulco ha provocado una profunda tristeza entre quienes compartieron con él los escenarios y quienes se divirtieron con sus ocurrencias. Por eso, son numerosas las reacciones y mensajes de solidaridad que se han compartido en las plataformas digitales.

“Buena gira, amigo. Volá alto, Dani querido. Te vamos a extrañar. Me quedo con cómo nos divertíamos cuando grabábamos Tangueros”, fue el mensaje que publicó su amigo Larry de Clay.

Flavio Gastaldi, más conocido como Hijiutus, otro de sus colegas, señaló que “hoy un día muy triste. Se fue mi querido amigo y compañero Dany Bifulco”, dejando en evidencia el impacto que ha generado la noticia sobre su muerte.