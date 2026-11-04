¿Volverá el ex o llegará dinero? El horóscopo de Nana Calistar para este 4 de noviembre trae sorpresas

Para este miércoles, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.
Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.
Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.
Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 4 de noviembre de 2026
- Aries
“Tu negocio necesita una primera entrega, no otras veinte ideas sin terminar. En el amor, comparte tu espacio poco a poco. Si te señalan un error, escucha sin sacar los defectos ajenos. Admitir que te equivocaste te deja mejor que hacer maromas para justificarte”.
- Tauro
“Saber mucho no te convierte en inspector de todo mundo. Reconoce las buenas ideas ajenas y cuida cómo tratas a quienes te atienden. Una llamada te alegrará. Si empiezas a vender por encargo, confirma fechas: la buena memoria no sustituye una lista de pedidos”.
♉ TAURO — 04 de noviembre del 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) November 4, 2026
Saber mucho no te convierte en inspector de todo mundo. Reconoce las buenas ideas ajenas y cuida cómo tratas a quienes te atienden. Una llamada te alegrará. Si empiezas a vender por encargo, confirma fechas: la buena memoria no sustituye una…
- Géminis
“‘Si me quisieras, lo harías’, puede ser presión disfrazada de cariño. Sostén tu negativa sin presentar expediente. Una disculpa necesita responsabilidad. No mereces humillaciones: busca apoyo si necesitas alejarte. Retoma ese proyecto que abandonaste por una burla”.
- Cáncer
“No le cobres a quien llega lo que te hizo alguien más. Recibe una atención sin imaginar una factura escondida. En familia, pregunta antes de ofenderte. Si avanzas en una compra importante, piensa en cómo la usarás: lo bonito en fotografías no siempre facilita la vida”.
♋ CÁNCER — 04 de noviembre del 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) November 4, 2026
No le cobres a quien llega lo que te hizo alguien más. Recibe una atención sin imaginar una factura escondida. En familia, pregunta antes de ofenderte. Si avanzas en una compra importante, piensa cómo la usarás: lo bonito en fotografías no…
- Leo
“Tu dinero no tiene patas: revisa qué sigues pagando sin usar. Una cancelación no tiene por qué arruinarte el día. En el amor, decide si te acomoda lo que realmente hay; la caricia distrae, pero no resuelve las diferencias”.
- Virgo
“No declares perdido el día porque se enfrió el café. La nostalgia esconde los disgustos: recuerda la historia completa antes de buscar a tu ex. En familia, no repartas información privada para averiguar quién sabe más. ¡Que la curiosidad no te alargue la lengua!“.
♍ VIRGO — 04 de noviembre del 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) November 4, 2026
No declares perdido el día porque se enfrió el café. La nostalgia esconde los disgustos: recuerda la historia completa antes de buscar a tu ex. En familia, no repartas información privada para averiguar quién sabe más. ¡Que la curiosidad no te…
- Libra
“Antes de volver a sacarle las castañas del fuego a alguien, revisa si esa persona siquiera intentó apagar la lumbre. Traes tanta disposición para arreglar problemas ajenos que los tuyos ya están sacando ficha para ver cuándo los atiendes. Ayudar puede darte satisfacción, pero hacerte indispensable en cada emergencia termina dejándote sin trabajar, descansar y hasta echar una buena pestañita sin que suene el teléfono”.
- Escorpio
“Ese viaje puede empezar a disfrutarse desde que lo organizas, siempre que no quieras llevarte a toda la familia sin preguntar cómo piensan acomodarse. Una cosa es quererse mucho y otra compartir habitación con alguien que ronca como camión subiendo la sierra. Hablen de hospedaje, transporte y gastos antes de confirmar. Evitar una incomodidad desde el principio les permitirá regresar con recuerdos agradables y sin dejarse de hablar”.
♐ SAGITARIO — 04 de noviembre del 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) November 4, 2026
No investigues cada cara larga ni conviertas una diferencia en pleito de grupo. Revisa el contexto antes de creer un audio reenviado. Da seguimiento a pagos pendientes. En el amor, no compitas por cariño: no tienes que parecerte a nadie…
- Sagitario
“No investigues cada cara larga ni conviertas una diferencia en pleito de grupo. Revisa el contexto antes de creer un audio reenviado. Da seguimiento a pagos pendientes. En el amor, no compitas por cariño: no tienes que parecerte a nadie para merecer un abrazo”.
- Capricornio
“Mucho celo y poca compañía no hacen una relación. Una cita nueva puede entusiasmarte: conoce sin contar toda tu vida de golpe. Aclara los compromisos familiares que nadie te consultó. Si llega dinero extra, elige algo que tú disfrutes, sin competir con lo que otros presumen”.
♒ ACUARIO — 04 de noviembre del 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) November 4, 2026
Recibe a tu familia sin terminar atendiendo como hotel con desayuno incluido. Muestra lo que ofrece tu negocio. Si notas reservada a tu pareja, pregunta sin acusar y escucha. Arréglate también para ti. Números: 8, 11 y 19, como guiño de…
- Acuario
“Recibe a tu familia sin terminar atendiendo como hotel con desayuno incluido. Muestra lo que ofrece tu negocio. Si notas reservada a tu pareja, pregunta sin acusar y escucha. Arréglate también para ti. Números: 8, 11 y 19, como guiño de suerte, sin garantía de premios”.
- Piscis
“No prometas favores que dependen de otras personas. Un anuncio de matrimonio trae alegría, pero no te autoriza a repartir invitaciones. Aprovecha nuevos contactos con preguntas concretas. Si piensas mudarte, conoce la zona en tus horarios reales, no solamente cuando se ve bonita”.