Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para los 12 signos el martes 3 de noviembre

Cada día, miles de personas participan en distintos sorteos de juegos de azar, como lo son chances y las loterías, pues estos ofrecen la oportunidad de ganar millonarias sumas de dinero en cuestión de minutos si llegan a acertar en una cantidad de números que depende de cada organización.

Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 25 de septiembre

Es por esto que Betty Mercado, sobrina del fallecido vidente Walter Mercado, publicó las cifras mágicas para cada uno de los signos del zodiaco occidental que tendrían éxito, especialmente el martes, 3 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Walter Mercado el martes 3 de septiembre de 2026

Aries

“Encuentros con personas de tu pasado te llevarán a revaluar tu vida sentimental. Es tiempo de echar raíces, de buscar en lo seguro y estable. Aquello que escondes no tiene futuro alguno. Sé honesto, valiente y toma decisiones sabias, Aries. No sigas dejando pasar el tiempo, mañana será tarde”.

Números de la suerte: 48, 30, 10.

Tauro

“Las estrellas continúan impulsándote a romper fronteras. Tu suerte, tu presente y tu futuro estarán ahora unidos al extranjero. Todo viaje te vaticina mucha suerte. Cultiva tu lado espiritual. Labora con tu niño interior, practica meditación, entra en el silencio y busca las contestaciones a tus dudas en tu propio ser interior”.

Números de la suerte: 9, 18, 26.

Géminis

“Tu salud mental y física mejora notablemente. Harás resoluciones y las cumplirás. Talentos ocultos en el arte, la música, el baile y la actuación se manifiestan. Sigue cultivándote, superándote, estudiando y mejorándote en todos los aspectos de tu vida. Oportunidades para ganar buen dinero no te faltarán”.

Números de la suerte: 3, 20, 17.

Estos son los números de la suerte del reconocido astrólogo. Foto: Getty Images

Cáncer

“Sácale provecho a tus múltiples talentos. Tú ya has crecido y madurado sobre situaciones y relaciones que te mantenían estancado. Tu reputación crece y llamarás poderosamente la atención. Tu magia personal atraerá a muchos admiradores. Las estrellas te brindan nuevas oportunidades para ganar más dinero”.

Números de la suerte: 45, 38, 19.

Leo

“Todo te impulsa ahora al cambio y no faltará en tu camino quien comparta tus nuevas ideas y te ayude a implementar las mismas con éxito. Ganarás en sabiduría por medio de tus experiencias. Te sentirás realizado y seguro en tu mundo. El viento sopla a tu favor alejando la mala suerte de tu vida”.

Números de la suerte: 27, 43, 5.

Virgo

“Amigos y nuevos contactos serán tus amuletos de suerte. Tu hambre de amor y atención será satisfecha en la unión con alguien que conocerás muy pronto. En tu área de trabajo o profesión podrás laborar mejor con las personas difíciles y problemáticas a tu lado. Tendrás infinita tolerancia y comprensión”.

Números de la suerte: 44, 36, 25.

Libra

“Tendrás éxito en el plano profesional. Miedos, traumas, complejos de la niñez serán vencidos. Programaciones emocionales negativas serán transformadas en una visión más clara y positiva de tu presente y de tu futuro. Tu imaginación no tendrá límites y podrás inventar y reinventar una nueva vida”.

Números de la suerte: 19, 3, 40.

Escorpio

“Tus facultades extrasensoriales se agudizan. Todo lo que signifique espiritualidad y ocultismo saldrá a la luz. Enemigos ocultos se descubrirán. Se impone que te responsabilices por todo lo que decidas y hagas. Tus cualidades de pionero y luchador se manifestarán. Perdonarás y olvidarás viejas ofensas”.

Números de la suerte: 31, 40, 12.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Sagitario

“Cuidado con involucrarte en política o fanatizarte en cultos religiosos. Este es tu momento de expansión mental, cultural y espiritual. Busca la luz y la orientación de un ser superior, de un profesional y prográmate para cambios mayores en tu vida. Dirás adiós a todo lo que te atrasaba”.

Números de la suerte: 5, 24, 13.

Capricornio

“Ponte en contacto con tus familiares que se encuentran en el extranjero. Pon tu granito de arena para mantener a la familia unida. En el amor no repitas viejos errores al entregar tu corazón a quien no se lo merece. Coquetea, pero no decidas nada hasta que estés completamente seguro de que eso es lo que quieres”.

Números de la suerte: 11, 2, 16.

Acuario

“La energía planetaria te estimula ahora a estudiar, a crear, inventar y destacar tu individualidad en todo. Harás maravillas con tus múltiples talentos y todo con mucha calidad. Obstáculos y retos no faltarán en tu vida, pero ahora tendrás la inteligencia y experiencia para vencerlo todo y salir airoso”.

Números de la suerte: 1, 12, 4.

Piscis

“Te orientas por nuevos senderos con más valor y sabiduría. Los errores cometidos en el terreno sentimental te han madurado. Es tiempo de fortalecerte emocionalmente y de atreverte a realizar lo que antes nunca te atreviste hacer. La familia seguirá siendo tu salvación o tu dolor de cabeza”.

Números de la suerte: 7, 17, 9.