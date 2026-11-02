Dueño de Vélez habló del Gobierno de Abelardo De La Espriella y dijo lo que habría pasado si hubiera ganado Cepeda

Juan Raúl Vélez, dueño de Vélez, es uno de los empresarios más reconocidos de Colombia, precisamente por su proyecto en la industria de la moda y el comercio. El paisa logró abrirse camino hace mucho años, destacando por los materiales y colecciones que presenta.

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Recientemente, el antioqueño conversó con Eva Rey para el formato Me vale, en el cual dialogó sobre su rol como empresario, los conocimientos dentro del mercado y el impacto económico que puede sufrir una marca por el gobierno que hay en el país.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la española le tocó el tema a Juan Raúl Vélez a raíz de una charla que sostuvo con las creadoras de Agua Bendita, quienes aseguraron que la llegada de Abelardo De La Espriella era un alivio para la economía.

El dueño de Vélez aclaró que las empresas siempre se resienten con los cambios de gobierno, además de cómo se muevan el dólar y el comercio. Allí puso de ejemplo lo que pasó con el Ejecutivo de Duque.

“Siempre nos resentimos, pero Agua Bendita depende mucho de las exportaciones. El año pasado y este, el tema de la reevaluación los afectó mucho. Un dólar a $ 3.200 o $ 3.100, a comparación de $4.500 con Duque es muy diferente. Los costos todos los años incrementando mucho, este año la mano de obra en 23 %”, dijo.

En cuanto al nuevo Gobierno De La Espriella, el empresario paisa aseguró que fue muy buena esta elección, pues si se seguía la política de Gustavo Petro, posiblemente todo se hubiera acabado.

“A mí me afecta porque también exportamos, pero también importamos, entonces compensamos. Claro, muy bien el cambio de gobierno... si siguiera la línea de Petro nos acabamos en cuatro años”, dijo.

Al hablar de Iván Cepeda, fue claro en que no lo veía como alguien que tuviera idea de estos asuntos, que prefería no hablar de política y enfatizó en que no consideraba una buena elección al candidato de la izquierda.

“Nos acabamos en cuatro años, en todo, pero no hablemos de política. Con Cepeda sí, el no tiene idea de nada, es dogmático”, concluyó.