Filtran fecha de regreso de Luis Díaz: noticia retumba en Colombia y preocupa a Lorenzo

Nuevas noticias llegaron desde Alemania sobre Luis Díaz y la fecha en la que podrá volver a los terrenos de juego. La información no es la mejor para la Selección Colombia y Néstor Lorenzo de cara a lo que será la fecha Fifa en noviembre.

Bayern Múnich actualizó el estado de Luis Díaz: inesperada novedad en su recuperación

En las últimas horas, Bayern Múnich publicó un video en el que se le ve al número 14 practicando con el balón. Las imágenes fueron alentadoras.

“Trabajo en el regreso. Lucho pudo por primera vez el lunes por la mañana completar nuevamente una sesión de entrenamiento individual con el balón”, escribió en su sitio web oficial.

El extremo izquierdo salió lesionado en el partido de Champions League frente al Arsenal. El club confirmó que tuvo una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo.

Con el video, la esperanza en la Tricolor creció debido a lo que serán los compromisos en noviembre, ya que el objetivo era contar con su máxima figura, pero no va a ser así.

Max Eberl, director deportivo del conjunto bávaro, acabó con las ilusiones después de que revelara la fecha tentativa para que el guajiro vuelva a entrenar con sus compañeros y coja ritmo de competencia.

“Para Lucho será después del parón internacional”, dijo el directivo en declaraciones recogidas por el medio Bild.

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De esta forma, la presencia de Díaz en los próximo compromisos de la Selección Colombia está prácticamente descartada y Néstor Lorenzo no podrá contar con su mejor jugador, por lo que deberá buscar otras opciones.

Y es que la situación en el Bayern Múnich con las lesiones no ha sido la mejor durante esta temporada. Actualmente, Jamal Musiala tampoco está contando para el entrenador debido a que sufrió una lesión muscular hace cinco semanas.

Eberl explicó, en el diálogo con el mismo medio de comunicación, que el alemán podría empezar a entrenar nuevamente con sus compañeros en medio de la ventana internacional, es decir, antes de que lo haga Lucho.