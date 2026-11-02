Yeison López llena de orgullo a Colombia: oro, plata y récord en los 85 kilos del Mundial de pesas

Este lunes, 2 de noviembre de 2026, Yeison López completó una actuación histórica en el Mundial de Pesas de Ningbo, China. El colombiano ganó la medalla de oro, y un récord mundial, en la categoría de 85 kilogramos; además de obtener una plata en el total.

Ronal Longa mira el oro en los Olímpicos: domina en los Juegos Suramericanos y se consolida como el rey de los 100 metros

Mariana Pajón, tras su embarazo, volvió a ganar medalla de oro: espectacular victoria en los Juegos Suramericanos

La actuación de Yeison comenzó con su participación en el Grupo A. Un levantamiento inválido de 175 kilogramos fue su primer intento, pero no lo mermó y después lo logró en su segunda salida.

Sin embargo, fue en el tercer intento donde la actuación de Yeison López quedó para la historia. Levantó 178 kilos, lo que automáticamente lo dejó en el primer lugar del movimiento, y además le valió para ser récord mundial.

En total, así quedó el top tres de las marcas:

Yeison López (Colombia): 178 kilogramos Mohamed Elsayed (Egipto): 177 kilogramos Marin Robu (Moldavia): 176 kilogramos

¡SI COLOMBIA, YEISON ES RÉCORD MUNDIAL 🤩! Con este levantamiento Yeison López registró récord mundial (178 kg) y se llevó la medalla de oro en el arranque de los 85 kg en el mundial 🏋️‍♀️. ¡Orgullo Colombiano 💛💛💙❤️! 🎥 Torokhtiy media https://t.co/TUdtgsiDEI — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) November 2, 2026

Sobre el envión, Yeison López tuvo un primer levantamiento de 205 kilos, un segundo de 209 kilos, y un tercero de 213 kilos. Los dos primeros fueron validados, pero el tercero acabó siendo invalidado.

Así, el levantamiento de 209 kilos le permitió a Yeison López ser quinto en el movimiento. En total, así quedó el podio:

Kwang Ryol Ro (Corea del Norte): 215 kilos Jiangqing Lei (China): 214 kilos Mohamed Elsayed (Egipto): 213 kilos

....

Yeison López (Colombia): 209 kilos

Sumadas las actuaciones de López, con 178 y 209 kilos, el colombiano se logró colocar en la segunda posición del total. Un acumulado de 384 kilogramos le permitió a Yeison el importante lugar.

La felicidad se tomó por completo a Yeison López, quien posteó una gran cantidad de videos y mensajes de reconocimiento, hacia él y su trabajo, en su cuenta de Instagram.

Mientras tanto, el Comité Olímpico Colombiano señaló que ahora se preparan para la retomar actividad en el Mundial de Pesas, este 3 de noviembre, en la categoría femenina de 69 kilos. Yenny Sinisterra y Julieth Rodríguez serán las representantes.