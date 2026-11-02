Los rumores acabaron siendo ciertos: la Selección Colombia sub-19 incluyó en su lista de convocados a Franco Pérez, hijo del ídolo de Independiente Santa Fe, Omar Sebastián Pérez.

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El anuncio se dio este lunes, 2 de noviembre de 2026, y Franco Pérez integra la convocatoria de 22 jugadores llamados por el técnico César Torres, para un torneo amistoso en Estados Unidos, del 10 al 17 de noviembre.

“La preparación del plantel comenzará este 3 de noviembre en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, donde el grupo estará concentrado hasta el día 9. Posteriormente, el equipo viajará a Atlanta para afrontar el certamen. Esta preparación hace parte del calendario de cara al Campeonato CONMEBOL Sub-20 que se disputará en enero de 2027″, revela la web oficial de la Federación Colombiana de Fútbol.

Lista de convocados completa de la Selección Colombia sub-19

Alam García – Independiente Yumbo Andrés Marín – Atlético Nacional Camilo Amú – América de Cali Christian Negrete – Real Cundinamarca Daniel Socarrás – Junior F.C. David Meza – Atlético de Madrid (ESP) Deimer Longas – Independiente Medellín Edmilson Herazo – Barranquilla F.C. Erik Londoño – New York Red Bulls (USA) Francisco Peña – Independiente Yumbo Franco Pérez – Boca Juniors (ARG) Gerónimo Mancilla – Independiente Medellín Jimmy Martínez – Independiente Santa Fe Johan Molina – América de Cali Juan Camilo Cuero – Boca Juniors de Cali Juan David Palacios – Independiente Yumbo Leandro Solarte – Racing Club (ARG) Miguel Londoño – RCD Espanyol de Barcelona (ESP) Nicolás Arango – North Texas SC (USA) Robihno Quinto – River Plate (ARG) Tomás Blandón – Águilas Doradas Yeider García – Internacional de Bogotá

¿Quién es Franco Pérez? El hijo de Omar, convocado a la Selección Colombia sub-19

Franco Pérez tiene 18 años. Nació en Medellín, Colombia, el 27 de septiembre del 2008. Ostenta nacionalidad colombo-argentina y firmó contrato profesional con Boca Juniors el pasado 24 de junio de 2026.

Siguiendo los pasos de su padre, quien jugó en el histórico Boca Juniors de Carlos Bianchi, hoy Franco Pérez es una de las grandes promesas de la reserva del cuadro Xeneize. Siendo protagonista, decidió vestir los colores de la Selección Colombia sub-19.

Días atrás, cuando se manejaba el rumor entre la prensa y los aficionados, Omar Pérez habló de la decisión de su hijo en Win Sports: “Es una decisión de él, y la apoyo a muerte”.

Y añadió: “Estar con contrato a los 17 años, en Boca Juniors, no es nada fácil (...). Es un orgullo muy grande que mi hijo pueda seguir sus sueños, en este mismo camino, es algo muy lindo”.