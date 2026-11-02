Copa BetPlay: confirmados los cruces de semifinales, tras el batacazo de Once Caldas a Santa Fe

El domingo, 1 de noviembre de 2026, se completaron oficialmente todos los partidos en los cuartos de final de la Copa BetPlay.

Once Caldas domó a Santa Fe: magistral actuación le dio la clasificación a semifinales de Copa BetPlay

Jackson Martínez debutó con Medellín y le dio la victoria: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

La única llave que faltaba por disputarse era la de Independiente Santa Fe y Once Caldas, quienes jugaron en el estadio Metropolitano de Techo en la noche del domingo.

Acabó siendo un verdadero batacazo de Once Caldas, quien le ganó 2-0 a Independiente Santa Fe de visita, y se clasificó a las semifinales de la competencia. Los blancos siguen en carrera, y el león se despide.

Resultados de los cuartos de final de Copa BetPlay 2026 (partido único)

Atlético Nacional 3 - 2 Deportivo Independiente Medellín : 14 de octubre de 2026

: 14 de octubre de 2026 Internacional de Bogotá 4 - 1 Llaneros : 15 de octubre de 2026

: 15 de octubre de 2026 Barranquilla FC 0 - 4 América de Cali : 21 de octubre de 2026

: 21 de octubre de 2026 Independiente Santa Fe 0 - 2 Once Caldas: 1 de noviembre de 2026

Clasificados a semifinales de Copa BetPlay 2026

Atlético Nacional Internacional de Bogotá América de Cali Independiente Santa Fe

Atlético Nacional sigue siendo firme candidato al título de la Copa BetPlay 2026. Foto: David Jaramillo - Colprensa

Eliminados en cuartos de final de Copa BetPlay 2026

Deportivo Independiente Medellín Llaneros Barranquilla FC Independiente Santa Fe

Santa Fe, sorpresa por su eliminación de Copa BetPlay, en casa, ante Once Caldas. Foto: Cristian Bayona

Cruces confirmados de semifinales en Copa BetPlay 2026

Internacional de Bogotá vs. América de Cali (fechas y horarios por definir)

(fechas y horarios por definir) Once Caldas vs. Atlético Nacional (fechas y horarios por definir)

*A partir de esta ronda, los partidos vuelven a ser en formato de ida y vuelta.

Podría volver a haber una final América de Cali vs. Atlético Nacional

En diciembre de 2024, la Copa BetPlay tuvo una de sus finales más recordadas. Un clásico repleto de emociones, polémicas y, lamentablemente, hechos de violencia en las tribunas.

Para aquella edición, Atlético Nacional venció en la gran final de la Copa BetPlay al América de Cali, con un global de 3-1 a favor.

La ida, en Medellín, acabó 3-1 a favor del verde de Antioquia. La vuelta, en Cali, terminó 0-0 y sobre los 84 minutos de partidos, pues unos disturbios en el Pascual Guerrero impidieron el cierre del compromiso y que Nacional levantara la copa allí.