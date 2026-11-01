Jackson Martínez volvió a jugar con Independiente Medellín y anotó el 2-1 frente a Alianza Valledupar. El delantero estuvo en el banco de suplentes, ingresó y envió el balón al fondo de la red.

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El partido se disputó en el estadio Atanasio Girardot. El conjunto paisa llegaba con presión debido a que necesita ir asegurando poco a poco su clasificación a las instancias finales.

En gran parte del primer tiempo, el juego fue con un Alianza bien parado atrás y un Medellín intentando entrarle. Jackson fue la gran novedad de la convocatoria, pero esperaba en el banco de suplentes.

A los 34 minutos le cambiaron los planes al técnico Luis Amaranto Perea: Agustín Mertegani salió lesionado y tuvo que entrar en su lugar Diego Moreno.

Como si fuera poco, tres minutos después Felipe Pardo envió un centro rastrero y Anderson Yair Murillo metió un autogol. Alianza se iba 1-0 adelante en el marcador.

Medellín volvería a poner las cosas en empate sobre el final del primer tiempo. Frank Fabra hizo una gran jugada por el sector izquierdo, metió un centro rastrero y apareció Daniel Cataño para anotar el gol.

A los 56 minutos se daría el regreso tan anhelado de Jackson Martínez, quien entró en reemplazo de Yoni González. Todo el Atanasio se levantó para volver a aplaudir a un hombre que supo romperla, por ejemplo, con el Porto de Portugal.

Ya a los 70′, las cosas se iban a poner mas difíciles para los antioqueños: Diego Moreno, que reemplazó a Mertegani, vio la tarjeta roja tras una fuerte barrida en contra de un rival.

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Las esperanzas se iban apagando para Medellín, la imagen del partido cambió y Alianza se vio un poco mejor. Sin embargo, Cha Cha Cha iba a aparecer.

John Edwin Montaño hizo una gran jugada por el sector izquierdo y remató el balón en uno de los postes. El rebote, como si el destino ya lo tuviera escrito, le quedó a Jackson, que simplemente estiró un poco su pierna izquierda y envió el balón adentro del arco.

En un principio, el VAR puso hermetismo por una posible posición adelantada del goleador. Segundos después, el árbitro confirmó la anotación y todo el estadio estalló.

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Con esta victoria, Medellín se acerca mucho más a las finales, queda en la séptima posición con 26 puntos, los mismos que Millonarios, pero con 0 en la diferencia de gol.

Por su parte, Alianza Valledupar queda en la casilla 14 con apenas 18 unidades y ya sin opciones de entrar entre los ochos.

Este domingo, el Cali también hizo lo suyo y, en condición de local, se impuso por 2-0 ante Boyacá Chicó. Los azucareros llegaron con esto a la tercera posición con 33 puntos; por encima solo están América (segundo con 34 unidades) y Atlético Nacional (primero con 35 puntos).