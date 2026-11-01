Kimi Antonelli gana el Campeonato Mundial de la Fórmula 1: es el piloto más joven en levantar el título

Kimi Andrea Antonelli, con apenas 20 años, se coronó campeón del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 este domingo, 1 de noviembre de 2026.

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El italiano levantará el título tras terminar tercero en el Gran premio de México, que ganó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Con esta posición, llegó a 380 puntos en la temporada y es matemáticamente imposible que lo alcancen.

La última vez que Italia levantó el trofeo del Campeonato Mundial fue en 1953 cuando lo ganó Alberto Ascari. Ahora, Kimi le da una nueva alegría a su país y pasa a la historia de la Fórmula 1 como el piloto más joven en quedarse con el trofeo.

Antonelli se corona apenas en su segunda temporada: Debutó en 2025 sin triunfos y como séptimo en la clasificación, y este año ha tenido un despegue arrollador con nueve triunfos.

Verstappen fue el ganador del Gran Premio de México tras una magistral carrera, que contó con varios incidentes y hasta una bandera roja.

El neerlandés largó quinto y terminó ganando por delante del británico Lewis Hamilton, que hizo la pole y finalizó segundo. Max remontó ante los Ferrari, aprovechó el retraso de Hamilton y una penalización de cinco segundos de Charles Leclerc.

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Con esto, Verstappen se confirmó como el máximo ganador en el Autódromo Hermanos Rodríguez con seis triunfos.

Tras finalizar la carrera, a Antonelli se le vio muy emocionado llorando mientras que todavía seguía en el monoplaza.

Después de algunos segundos, se bajó y salió a festejar con todo el equipo y con su familia, que estuvo presente en México para acompañar al prodigio que hoy ya se convierte en una realidad de este deporte de cuatro ruedas.

Con apenas 20 años, se llevará a Italia el título del Campeonato Mundial de la F1 y de esta forma, para muchos, comenzará a escribir su época al frente del volante.