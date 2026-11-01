Polo Polo habló de susto que pasó y contó que casi muere en pleno viaje: “No podía respirar”

El exrepresentante a la Cámara Miguel Polo Polo compartió públicamente una experiencia personal que, de acuerdo con su propio relato, tuvo lugar a finales de 2025 y marcó un cambio en la manera como desarrolló algunas de sus actividades públicas.

“Pude perder el ojo”: Miguel Polo Polo mostró las impactantes lesiones tras aparatoso accidente

El político utilizó su cuenta oficial de TikTok para contar un poco sobre un episodio que atravesó, revelando que casi muere por un infarto en pleno viaje que realizó por Estados Unidos y México.

“Casi me les voy. En serio, casi me les voy. Si creíste que lo del ojo era lo único que me había pasado en un viaje al exterior, pues siéntate y escucha cómo casi me muero de un infarto en la Ciudad de México”, contó.

Polo Polo explicó que no se tomó unos medicamentos necesarios para su presión arterial, llegando a necesitar atención médica urgente.

“Estuvimos en Miami, Florida, donde nos divertimos, rumbeamos... nos fuimos para Orlando, los parques de Disney, nos fuimos para Las Vegas, donde nos dimos rico y con toda. Finalizamos en la Ciudad de México, pero resulta que durante 18 días no me tomé los medicamentos, sufro de la presión arterial y pensé que no me podía pasar nada malo”, explicó.

“El cuerpo me pasó factura, no podía respirar, caminar, sentía que me ahogaba. Me llevaron de urgencias a una clínica y tenía la presión arterial en 200/100, una locura para una persona de apenas 28 años”, agregó.

En su balance de salud, Polo Polo explicó que fue internado unos días, lo revisaron y terminó sufriendo otra crisis en Colombia.

“Me internaron, me dieron primeros auxilios. Pude viajar a Colombia, en donde me volvió a dar otra crisis hipertensiva, donde casi me da un infarto”, afirmó.

“Estoy bien, sano, tomando medicamentos, y llevando una vida saludable”, aclaró, comentando sobre su cambio de vida.