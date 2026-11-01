Los 20 carros nuevos más vendidos en Colombia en octubre de 2026: volvieron las marcas tradicionales

Como sucede cada mes, la Andi y Fenalco emitieron el informe de los carros más vendidos en Colombia durante octubre, basados en las matrículas reportadas por el RUNT.

Tesla pierde su racha ganadora en Colombia: este fue el carro que le quitó el trono en octubre

Colombia vende más carros nuevos que en todo 2025 y va por más: estos modelos impulsaron el récord

Entre los principales resultados de este mes, destacó la recuperación del trono de las marcas tradicionales como Kia, Renault y Toyota, que han acompañado a los colombianos, luego de que durante el resto de este 2026 Tesla dominara la industria.

Septiembre fue un mes histórico para el mercado automotor colombiano: por primera vez en la historia, los vehículos híbridos y eléctricos (juntos) superaron en número de matrículas a los autos a combustión y eso parece haber provocado una sacudida en las compañías tradicionales que se recuperaron para octubre.

De acuerdo con el informe mensual de la Andi y Fenalco, estas fueron las marcas que más matricularon carros durante octubre de 2026:

Kia (36.204 unidades matriculadas) Renault (27.477) Toyota (25.387) Chevrolet (21.077) Mazda (19.317) Tesla (17.497) Suzuki (15.591) Nissan (13.060) Hyundai (12.467) Volkswagen (10.938)

A este ranking lo siguen BYD, Ford, Fotón, Chery, MG, Dongfeng, Mercedes Benz, Citroën, JAC y BMW para completar el top 20 de las marcas más vendidas de carros nuevos en Colombia durante el mes de octubre, que en total matriculó 32.175 unidades.

Los 20 carros nuevos más vendidos en Colombia durante octubre, según la Andi y Fenalco

En materia de modelos específicamente, también se evidencia el dominio de las marcas tradicionales. Kia, Renault y Chevrolet vuelven a liderar un ranking que hasta septiembre dominó Tesla.

Según el informe , estos son los 10 carros nuevos con más matrículas en Colombia durante el mes de octubre:

Kia K3 (81.356 unidades matriculadas) Renault Duster (1.215) Chevrolet Onix (989) Toyota Corolla Cross (947) Tesla Model Y (884) Mazda CX-30 (713) Kia Picanto (706) Mazda 2 (646) Chery E5 (592) Kia Sportage (572) Suzuki Dzire (555) Foton Bj (543) Suzuki Swift (536) Nissan Qashqai (533) BYD Yuan UP (512) Toyota Land Cruiser (483) Chevrolet Tracker (475) Toyota Hilux (431) Toyota Fortuner (404) Ford Territory (404)

Kia K3. Foto: KIA / API

El Kia K3 no es un modelo nuevo en Colombia. Su buena posición en el ranking colombiano viene desde 2025, cuando ostentó ser el carro más vendido en el país, según el registro del RUNT.