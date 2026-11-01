Pico y placa regional este lunes festivo 2 de noviembre: horarios, placas y corredores para ingresar a Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la implementación de la medida de pico y placa regional durante el primer puente festivo de noviembre para regular el ingreso masivo de vehículos particulares durante el plan retorno.

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Aquí le contamos los horarios de la jornada, la distribución por placas y los nueve corredores de acceso habilitados bajo vigilancia oficial.

¿A qué hora empieza el pico y placa regional el lunes 2 de noviembre?

La restricción estará activa entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 p. m.. Durante la primera franja, de 12:00 m. a 4:00 p. m., el ingreso será exclusivo para vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8). Posteriormente, en el turno de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., únicamente podrán ingresar los automotores con placas finalizadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p. m. no aplica la restricción de placa regional, por lo que el tránsito de ingreso es libre para todos los vehículos particulares.

Los nueve corredores de acceso vigilados este lunes festivo 2 de noviembre

La medida rige en los siguientes accesos a la ciudad para que los conductores planifiquen su llegada con tiempo:

Autopista Norte

Autopista Sur

Avenida Centenario (calle 13)

Avenida calle 80

Avenida carrera Séptima

Avenida Boyacá y vía al Llano

Vía Suba–Cota

Vía a La Calera

Vía a Choachí

Las autoridades de tránsito reiteraron el llamado a los viajeros a programar sus trayectos con anticipación, acatar las normas viales y no exceder los límites de velocidad autorizados. Foto: Colprensa

Recomendaciones para entrar a Bogotá el lunes 2 de noviembre

Las autoridades de tránsito reiteraron el llamado a los viajeros a programar sus trayectos con anticipación, acatar las normas viales y no exceder los límites de velocidad autorizados.

Asimismo, recuerde que en la ciudad se encuentra vigente la restricción a la circulación de motocicletas decretada con motivo de la celebración de Halloween, la cual regirá hasta el próximo 3 de noviembre.