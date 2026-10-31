El pueblo en el que se pueden ver momias reales en Colombia: queda a tres horas de Bogotá

En Colombia existe un lugar que llama la atención porque en su cementerio se conservan cuerpos humanos que, en lugar de descomponerse por completo después de la muerte, experimentaron un proceso de momificación natural.

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Se trata de San Bernardo, un municipio de Cundinamarca ubicado aproximadamente a tres horas de Bogotá, donde funciona el conocido Museo de las Momias.

Este fenómeno ha convertido al municipio en un destino de interés para quienes quieren conocer una historia que combina ciencia, cultura y una tradición funeraria particular. A diferencia de las momias del antiguo Egipto, que eran sometidas a procedimientos específicos para conservar los cuerpos, las de San Bernardo no fueron preparadas mediante técnicas de embalsamamiento.

Saturnina, fallecida hace casi 30 años pero cuyos rasgos faciales se conservan gracias a un misterioso proceso de momificación que ocurre "espontáneamente" en la localidad colombiana de San Bernardo. Foto: AFP

La historia comenzó a llamar la atención cuando, durante las labores de exhumación que se realizan en el cementerio municipal, se encontraron cuerpos que conservaban buena parte de sus características físicas, incluso después de varios años de haber sido enterrados. En condiciones normales, los restos humanos atraviesan un proceso de descomposición, pero en estos casos ocurrió algo diferente.

El hallazgo despertó la curiosidad de los habitantes y de investigadores interesados en conocer las razones por las que algunos cuerpos se habían conservado de esa manera.

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¿Por qué se conservan las momias de San Bernardo?

Una de las preguntas que rodea este fenómeno es qué condiciones permitieron que los cuerpos se conservaran sin haber pasado por un proceso artificial de momificación.

A lo largo de los años se han planteado diferentes explicaciones relacionadas con las características ambientales del municipio, las condiciones del suelo y los hábitos alimenticios de sus habitantes.

Las momias naturales son uno de los principales atractivos turísticos de San Bernardo. Foto: Getty Images

San Bernardo es uno de los destinos de Cundinamarca que despierta curiosidad por sus particulares hallazgos funerarios. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Sin embargo, no existe una explicación científica definitiva que permita establecer con certeza por qué ocurre este proceso ni por qué afecta solamente a algunos cuerpos.

Precisamente, este aspecto hace que el caso resulte de interés. No todas las personas enterradas en el cementerio presentan estas características y tampoco se ha establecido una fórmula que permita anticipar cuáles cuerpos podrían conservarse de esta manera.

El cementerio municipal alberga cuerpos que han conservado sus características físicas después de varios años. Foto: Getty Images

Para dar a conocer este fenómeno, en San Bernardo se habilitó un espacio de exhibición conocido como el Museo de las Momias. Allí se pueden observar algunos de los cuerpos que fueron encontrados durante las exhumaciones y que se convirtieron en parte de la historia del municipio.

La exposición permite acercarse a un fenómeno poco habitual en el país y conocer las particularidades de estos hallazgos. También representa una oportunidad para entender cómo una situación que inicialmente sorprendió a los habitantes terminó convirtiéndose en un elemento de interés cultural y turístico.

Es importante tener presente que no se trata de una colección de restos arqueológicos de civilizaciones antiguas. Son personas que vivieron en épocas relativamente recientes y cuyos cuerpos tuvieron un proceso de conservación natural.

El municipio de San Bernardo se encuentra a aproximadamente tres horas de Bogotá. Foto: Getty Images

¿Cómo llegar desde Bogotá?

San Bernardo está ubicado en el departamento de Cundinamarca, en la provincia del Sumapaz. Desde Bogotá, el recorrido por carretera puede tomar alrededor de tres horas, aunque el tiempo depende del tráfico, las condiciones de la vía y el punto de salida.

Más allá de la curiosidad que generan los cuerpos conservados, las momias de San Bernardo forman parte de una historia local que ha llevado a este municipio a ser reconocido por una característica difícil de encontrar en otros lugares de Colombia.