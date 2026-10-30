Hombre dejó a su hija con su mejor amigo y la menor terminó siendo abusada: Policía reveló detalles

La Policía Nacional en el departamento de Cundinamarca logró la captura, por orden judicial, de un hombre de 49 años de edad notificatario de Circular Azul de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

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El procedimiento operativo se llevó a cabo en el casco urbano del municipio de Ubaque, donde los uniformados identificaron al ciudadano solicitado por las autoridades judiciales de la capital del país.

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De acuerdo con el reporte oficial, el detenido era buscado por el Juzgado 35 Penal Municipal de Bogotá para responder por el delito de acceso carnal en persona en incapacidad de resistir.

La diligencia policial se concretó durante el desarrollo de planes de registro, control e inspección ciudadana adelantados por unidades adscritas a la Estación de Policía de la localidad.

Al verificar los datos personales del indiciado en el sistema de antecedentes de la institución, los agentes confirmaron la vigencia del requerimiento judicial por hechos investigados en la ciudad de Bogotá durante el año 2021.

Las indagaciones preliminares precisan que el procesado se habría ocultado en el sector rural y urbano de la provincia de Oriente para evadir la acción de las autoridades tras abusar sexualmente de la hija de su mejor amigo. La captura se materializó en vía pública durante un procedimiento de verificación de antecedentes.

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Una vez culminado el procedimiento administrativo en el comando local, el aprehendido fue trasladado e instalado a disposición de la Fiscalía General de la Nación con el propósito de legalizar la captura e iniciar la imputación de cargos en audiencias concentradas.

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Frente al resultado de la operación en el municipio cundinamarqués, el comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, coronel Luis Carlos Romero Galvis, entregó el reporte de las acciones de seguimiento ejecutadas contra los agresores sexuales que intentan ocultarse en la jurisdicción. El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

El oficial enfatizó que la institución continuará fortaleciendo las capacidades de inteligencia y vigilancia comunitaria por cuadrantes para ubicar a las personas prófugas de los despachos judiciales en la región.

“La Policía Nacional en Cundinamarca capturó por orden judicial en el municipio de Ubaque a un hombre de 49 años quien registraba una circular azul de Interpol y era requerido por el juzgado 35 de Bogotá por el delito de acceso carnal en persona con incapacidad de resistir (...) La Policía Nacional no da tregua a los abusadores que se esconden en los municipios de Cundinamarca. Donde intenten esconderse, allí llegaremos con todas nuestras capacidades institucionales”, sostuvo el coronel Romero Galvis al ratificar el compromiso con la protección de las víctimas.