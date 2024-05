Reconocido influencer, amigo de Karol G, reveló gusto por citas en los cementerios y despertó toda clase de reacciones

Uno de los creadores de contenido digital que mayor fama ha ganado es Daiky Gamboa, también conocido por ser uno de los grandes amigos de la cantante Karol G , y quien suele despertar curiosidad en sus fans por su particular forma de ser.

“ A ver, es menos gótico de lo que parece en realidad. Yo quisiera que fuera más gótico. El cementerio de Medellín es una caspa, pues una manga ahí con un montón de tumbas quebradas, pero en realidad es el cementerio porque al frente venden unos hujie… salpicones. Vos no te alcanzás a imaginar las ensaladas de frutas de los salpicones que venden ahí , para mí es la cita perfecta”, puntualizó sobre este peculiar gusto.

El tatuaje que Daiky Gamboa y Karol G Comparten

En la charla también aprovechó para contar una intimidad de su relación con Karol, donde reveló que ambos se hicieron un tatuaje referente a la canción 200 copas, que aunque no es el mejor, es de gran importancia para él.

“200 copas que me hizo Carolina y usted viera el que le hice yo. Pal video era, yo te tatuó, tú me tatúas (…) era como que los dos mejores amigos se tatuaban y yo le dije ‘hágale pues’ y ella me hizo este al principio decía 200 así en palabras y yo le dije (…) pongamos una copa y la ‘s’. Una chimba de idea”, expresó Gamboa.