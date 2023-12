“Ha sido muy decepcionante”: Daiky Gamboa, mejor amigo de Karol G, lanzó duras críticas contra el gobierno Petro

Daiky Gamboa, además de destacarse en el mundo digital por su contenido en las redes sociales, también se ha vuelto popular por ser uno de los amigos más cercanos de la cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de Karol G, quien no duda en presumir a través de las redes sociales la amistad que conservan desde hace varios años, siendo parte esencial de su vida y un gran apoyo en medio de sus adversidades.

Sin embargo, hay quienes lo han cuestionado por no parecer tan cercano a la famosa, por lo que él se ha defendido explicando que “como su mejor amigo quiero ser ese espacio libre, quiero y lo he logrado, que nuestra amistad se base en el amor y la alegría y no en fotos”, afirmó hace un tiempo desde sus redes sociales.