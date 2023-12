‘Día a día’ destapó lamentable partida de integrante del programa; revelaron la razón de su salida

No obstante, en ocasiones, algunos seguidores del formato se percataron de una serie de noticias sorpresivas que se presentaron ante las cámaras, donde se anunciaban modificaciones en la producción. De hecho, el capítulo del 21 de diciembre de 2023 de Día a día fue el escenario para que se conociera la salida de otro integrante.

¿Quién salió de ‘Día a día’?

No obstante, en charla con Pulzo , Wilber Correa destapó los motivos que lo impulsaron a abandonar el proyecto, centrándose en un viaje que haría a Estados Unidos para conseguir la residencia.

“Existen oportunidades en la vida, que se toman o se dejan pasar. Y esta es una de esas oportunidades en las que se debe aprovechar. He estado durante mucho tiempo en Caracol, esta ha sido mi casa. Acá me dieron oportunidades maravillosas, por fortuna y gracias a los televidentes, hemos tenido los mejores índices de sintonía. Mis propuestas han sido acogidas, y estoy muy satisfecho. He conocido personas maravillosas y los mejores profesionales”, comentó en la charla.