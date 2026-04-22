¿Quiere ganar la lotería? Los números con los que debe apostar el 23 de abril, según Walter Mercado

Aunque falleció en 2019, Walter Mercado sigue siendo una de las figuras con mayor credibilidad para los amantes de los horóscopos y creyentes en las energías del universo.

Por esta razón, sus familiares decidieron continuar con su legado y compartir diariamente actualizaciones para los seguidores del astrólogo y vidente.

Para el jueves 23 de abril de 2026, publicaron los números de la suerte y combinaciones estratégicas para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El día exige mantener distancia de conflictos y críticas externas. La clave estará en conservar la calma y enfocarse en lo positivo para avanzar con éxito.

Números de la suerte: 11, 44, 21.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La recomendación es evitar cambios innecesarios y mantenerse en entornos seguros. Reservar energía será fundamental para tomar decisiones acertadas.

Números de la suerte: 29, 50, 7.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Se impone la necesidad de priorizar el bienestar personal. Expresar lo que se siente permitirá liberar tensiones y tomar mejores decisiones.

Números de la suerte: 45, 8, 3.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La claridad mental será protagonista. Este signo encontrará soluciones rápidas y eficientes, lo que podría traducirse en oportunidades económicas.

Números de la suerte: 1, 44, 2.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La buena fortuna se hace presente. El apoyo de personas cercanas y una actitud positiva impulsarán el éxito en distintos aspectos.

Números de la suerte: 14, 18, 26.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La suerte acompaña, pero será necesario tener claridad en los objetivos. Definir metas permitirá aprovechar mejor las oportunidades.

Números de la suerte: 23, 6, 17.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se abre un nuevo capítulo en el plano sentimental y profesional. La experiencia será clave para avanzar con seguridad.

Números de la suerte: 3, 15, 25.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La prudencia será esencial. Evitar juicios apresurados permitirá mantener el equilibrio y enfocarse en lo realmente importante.

Números de la suerte: 30, 12, 9.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La reflexión ayudará a encontrar soluciones a problemas actuales. Escuchar consejos será fundamental para tomar mejores decisiones.

Números de la suerte: 12, 1, 19.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El día invita a cerrar ciclos del pasado. La discreción y la cautela serán claves para evitar situaciones incómodas.

Números de la suerte: 18, 9, 30.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La comunicación fluye con facilidad, lo que permitirá expresar ideas con claridad. Además, la suerte en juegos de azar se ve favorecida.

Números de la suerte: 8, 20, 10.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La actitud positiva será determinante. Mantener la armonía con el entorno permitirá atraer bienestar y estabilidad.

Números de la suerte: 6, 33, 5.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.