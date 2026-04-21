Walter Mercado: cifras de la suerte para ganarse la lotería hoy martes, 22 de abril

Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más influyentes en el mundo de la astrología y los horóscopos. Aunque falleció en 2019, su legado permanece vigente gracias a su familia, que se encarga de difundir las predicciones y mensajes que dejó escritos, los cuales siguen siendo esperados por miles de seguidores.

Para el miércoles 22 de abril, se revelaron consejos especiales junto con números de la suerte que, según estas interpretaciones, podrían favorecer a varias personas en juegos de azar como chances y loterías. Estas recomendaciones, cargadas de simbolismo, mantienen viva la conexión con quienes confían en su visión y buscan atraer la fortuna.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La influencia lunar lleva a este signo a un estado más introspectivo. La calma y la conexión emocional serán claves para tomar decisiones acertadas.

Números de la suerte: 4, 12, 29.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El día favorece los vínculos cercanos y las conversaciones significativas. La estabilidad emocional podría reflejarse en decisiones más acertadas.

Números de la suerte: 6, 18, 33.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La atención se centra en los recursos y las prioridades. Organizar las finanzas y actuar con cautela será fundamental.

Números de la suerte: 3, 20, 41.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Con la Luna en su signo, la intuición se intensifica. Es un momento ideal para conectar consigo mismo y tomar decisiones desde la emoción.

Números de la suerte: 2, 15, 30.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La jornada invita a la reflexión y a bajar el ritmo. Reconocer emociones será clave para recuperar el equilibrio.

Números de la suerte: 9, 14, 38.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El apoyo de amistades y proyectos colectivos cobra relevancia. Compartir ideas traerá tranquilidad y nuevas perspectivas.

Números de la suerte: 7, 22, 35.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El ámbito profesional se ve influenciado por la sensibilidad. Establecer límites y buscar equilibrio será fundamental.

Números de la suerte: 8, 19, 40.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Se abre una etapa de aprendizaje y exploración. La intuición guiará hacia nuevas experiencias enriquecedoras.

Números de la suerte: 5, 17, 44.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las emociones profundas salen a la superficie, permitiendo liberar cargas del pasado. La honestidad será clave.

Números de la suerte: 1, 23, 36.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las relaciones se fortalecen gracias a la empatía y la comunicación. Resolver conflictos traerá tranquilidad.

Números de la suerte: 10, 24, 31.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El autocuidado y la organización personal serán protagonistas. Pequeños cambios impactarán positivamente en su bienestar.

Números de la suerte: 11, 26, 39.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La creatividad y la sensibilidad estarán en su punto más alto. Expresar emociones permitirá conectar con nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 13, 21, 34.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.