Walter Mercado reveló los números para ganar la lotería el 25 de abril; cifras para los 12 signos

Aunque falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo uno de los astrólogos con mayor credibilidad por los amantes de los horóscopos, pues durante sus décadas de trayectoria logró acertar en muchas de sus predicciones y manifestaciones.

Es por esto que, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, sigue compartiendo su legado y para el sábado, 25 de abril publicó los consejos, recomendaciones y números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La mente se activa con ideas innovadoras que podrían cambiar el rumbo de situaciones estancadas. La clave será mantenerse abierto a lo inesperado.

Números de la suerte: 7, 14, 33.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cambios en la forma de pensar y comunicarse abren la puerta a nuevas oportunidades, especialmente en temas económicos.

Números de la suerte: 5, 18, 42.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Con Urano en su signo, la creatividad y el ingenio se disparan. Es un momento ideal para iniciar proyectos o tomar decisiones diferentes.

Números de la suerte: 9, 21, 30.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Se presentan revelaciones emocionales que traen alivio y claridad. Conversaciones clave ayudarán a cerrar ciclos.

Números de la suerte: 21, 16, 40.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La vida social se activa con propuestas inesperadas. La creatividad crece al compartir ideas con otros.

Números de la suerte: 11, 25, 39.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Surgen soluciones inesperadas en el ámbito laboral. Adaptarse a los cambios será fundamental para avanzar.

Números de la suerte: 4, 22, 37.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El deseo de aprender y explorar nuevos caminos se intensifica. Las conversaciones abren puertas a oportunidades futuras.

Números de la suerte: 8, 19, 41.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Se liberan cargas emocionales a través de la verdad y la introspección. La intuición será una guía poderosa.

Números de la suerte: 6, 20, 34.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las relaciones se transforman con diálogos inesperados. Una propuesta podría cambiar el panorama personal o profesional.

Números de la suerte: 3, 17, 28.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La rutina se reorganiza con mayor flexibilidad. Pequeños cambios traerán grandes beneficios en productividad y bienestar.

Números de la suerte: 10, 23, 38.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad alcanza un punto alto. Es un momento ideal para destacar en proyectos personales o artísticos.

Números de la suerte: 12, 27, 44.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El entorno familiar y emocional se armoniza gracias a una comunicación más clara y sincera.

Números de la suerte: 1, 15, 36.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.