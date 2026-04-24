Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el viernes 24 de abril para los 12 signos

A pesar de su fallecimiento en 2019, Walter Mercado sigue siendo una figura influyente en el mundo de la astrología. Su legado permanece vigente gracias a su familia, que se ha encargado de difundir los mensajes y predicciones que dejó, los cuales continúan siendo esperados por miles de seguidores.

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Para el jueves 24 de abril, se compartieron nuevas recomendaciones junto con números de la suerte, dirigidos especialmente a quienes participan en juegos de azar como chances y loterías.

Estas interpretaciones, cargadas de simbolismo, mantienen viva la conexión con quienes confían en su visión.

La información fue recopilada por El Nuevo Herald, medio que organizó los mensajes de acuerdo con cada signo del zodiaco, facilitando su consulta para la audiencia interesada.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Horóscopo de Walter Mercado este viernes 24 de abril de 2026

Aries

“Tus palabras fluyen ahora con facilidad y podrás resolver malentendidos con un toque de humor. Notarás que la gente responde mejor a tu espontaneidad. Aprovecha para expresar lo que sientes”.

Números de la suerte: 4, 20, 1.

Tauro

“Lograrás descubrir nuevas formas de disfrutar lo cotidiano, desde conversaciones ligeras hasta pequeños cambios en tu entorno. Esta energía venusina suaviza tus preocupaciones materiales atrayendo abundancia a tu vida”.

Números de la suerte: 15, 39, 9.

Géminis

“Tu mente va muy rápido, pero tu corazón también quiere ir a la par. Aprovecha para iniciar conversaciones que te inspiren y te hagan sentir que puedes aportar algo positivo a lo demás”.

Números de la suerte: 6, 23, 12.

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Cáncer

“Excelente periodo para poder observar tus sentimientos sin tanta carga, como si los vieras desde afuera. Conversar con alguien de confianza te dará mayor claridad mental. No te exijas profundidad y disfruta la simpleza del momento”.

Números de la suerte: 6, 10, 22.

Leo

“Recibirás el apoyo inesperado de amigos o colaboradores. Tu creatividad se enciende cuando conversas con otros. Permite que las conexiones te inspiren y te puedas iluminar con tu luz natural”.

Números de la suerte: 27, 8, 21.

Virgo

“Ahora se te hará fácil el poder comunicar tus ideas profesionales con más fluidez y encanto. Notarás que la gente te escucha con atención. Aprovecha para negociar, proponer o aclarar temas pendientes sin tanta rigidez”.

Números de la suerte: 4, 32, 28.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra

“Sentirás ahora que el mundo se abre con posibilidades frescas. Conversaciones ligeras pueden darte grandes ideas. Permite que tu mente explore sin buscar conclusiones inmediatas”.

Números de la suerte: 12, 44, 35.

Escorpio

“Podrás expresar ahora emociones profundas de manera más suave y clara. Notarás que la vulnerabilidad se siente menos pesada. Conversar tu ayudará a liberar tensiones internas y a ver nuevas perspectivas”.

Números de la suerte: 11, 25, 5.

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Sagitario

“Hoy puedes conectar con alguien desde la risa, la curiosidad o una buena conversación. La energía planetaria te recuerda que no todo tiene que ser intenso. Disfruta la espontaneidad y permite que otros te sorprendan”.

Números de la suerte: 12, 6, 33.

Capricornio

“Vas a encontrar soluciones muy prácticas a través de conversaciones simples, casuales, espontáneas. Venus te ayuda a comunicar tus necesidades con mucha sutileza. Pequeños ajustes en tu diario vivir pueden mejorar tu bienestar en general”.

Números de la suerte: 33, 17, 6.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Acuario

“Lograrás expresarte ahora con encanto y atraer atención positiva. Venus en Géminis te impulsa a jugar, crear y disfrutar sin tanta estructura. Permite que tu lado más libre tome el mando y disfruta de cada momento intensamente”.

Números de la suerte: 7, 21, 38.

Piscis

“Mejora mucho la armonía en tu hogar o con personas cercanas. Venus logra suavizar tensiones y te ayudará a ver las cosas o los problemas desde un ángulo más ligero. Hablar te dará paz”.

Números de la suerte: 18, 49, 9.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.