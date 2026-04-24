Pólvora total en la previa del clásico vallecaucano América vs. Deportivo Cali, válido por la fecha 18 de la Liga Betplay. El partido resulta trascendental para ambos equipos, no solo por el orgullo de ganar ante el rival de patio, sino que una derrota para uno y victoria para el otro, tendrá serios movimientos en la tabla de posiciones.

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América de Cali llega a este partido ya clasificado a los playoffs y ahora intentará alcanzar la ventaja deportiva. Para ello tendrá que ganar los dos partidos que le faltan en el calendario. Es decir, no podrá fallar en el clásico ante su eterno rival para alcanzar la barrera de los 33 puntos y tener panorama para la última jornada.

Más allá de que tiene compromiso internacional la otra semana en la Copa Sudamericana (contra Tigre en Argentina), América sabe perfectamente que los clásicos son aparte y se deben ganar. Al orgullo y su situación en la tabla se suma la necesidad que tiene su eterno rival por clasificar a los playoffs de la Liga Betplay. Deportivo Cali está obligado a sumar de a tres, si la situación en diferente, quedará eliminado.

Imagen del clásico vallecaucano entre América y Deportivo Cali, por la fecha 10 del segundo semestre de la Liga Colombiana 2025. Foto: Raúl Palacios / El País

Es que Deportivo Cali suma 23 puntos en la tabla de posiciones y si gana el clásico llegará a la barrera de 26 y seguirá dependiendo de sí mismo para clasificar a los playoffs. Al orgullo que también tiene por vencer a su rival de patio, se suma que obtener tres puntos más le resulta prioritario para continuar la carrera.

En las redes sociales, América avivó el clásico con dos mensajes que le pegaron en el orgullo al Deportivo Cali y mete fuego para el definitivo enfrentamiento en el estadio Palmaseca. Dos palabras en un post y una canción en otro, es suficiente para alterar los ánimos.

América manda mensajes a Deportivo Cali

En el primer posteo se ven unas fotografías de jugadores de América en pleno entrenamiento en Cascajal. Lo picante viene en las palabras que se usaron: “Ya casi”, teniendo en cuenta que el bisílabo es un apodo de mal gusto que los rivales le tienen al Deportivo Cali.

En la segunda entrada se escucha la canción ‘Tumba la Caña Jibarito’ de la Sonora Ponceña, un tema muy de las entrañas de la ciudad de Cali, mientras se ven unas imágenes de una molienda de caña, seguramente haciendo énfasis a que Deportivo Cali le apodan el club ‘azucarero’.

𝑌𝑎 𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛̃𝑎𝑛𝑎… 👀👹 pic.twitter.com/lMhqXMzQWF — América de Cali (@AmericadeCali) April 24, 2026

El folclore del fútbol colombiano en todo su esplendor. El clásico vallecaucano se disputará este sábado 24 de abril a partir de las 6:10 pm, hora colombiana.