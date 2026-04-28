Marquinhos elogia a Luis Díaz y exalta su nivel en la Champions League: “Es un campeón”

Un espectacular y auténtico festival de goles en el Parque de los Príncipes. PSG tomó una ligera ventaja de 5-4 sobre Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League. Luis Díaz fue titular y marcó el cuarto gol que le dio vida a su club en la serie.

Bayern Múnich de Luis Díaz vs. PSG: fecha y hora para ver la vuelta en semifinales de Champions

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Al campeón defensor le queda un cierto sabor amargo ya que alcanzó una ventaja de 5-2, antes de que los goles del francés Dayot Upamecano (65′) y Lucho Díaz (69′) reengancharan al monarca alemán a la eliminatoria y le dieran oxígeno para la vuelta de la próxima semana en el Allianz Arena.

Un solo de gol de ventaja que es casi un virtual empate en la serie.

Antes de esa reacción de los bávaros, los parisinos estaban exultantes gracias a los dobletes de Khvicha Kvaratskhelia (24′ y 56′) y Ousmane Dembélé (45+5′ de penal y 58′), y el tanto de João Neves (33′), mientras que el Bayern marcó en la primera mitad por medio de Harry Kane (17′ de penal) y Michael Olise (41′).

El duelo en el Allianz Arena de Múnich dictará por lo tanto sentencia para decidir un boleto a la final del 30 del mismo mes en Budapest (Hungría). El Bayern se ilusiona y el PSG tendrá que remar muy duro para poner a temblar a su rival. Ousmane Dembelé, Desire Doué y Khvicha Kvaratskhelia colocarán toda su magia en la cancha alemana.

El centrocampista holandés del Liverpool, Ryan Gravenberch (derecha), número 38, lucha por el balón con el centrocampista francés del Paris Saint-Germain, Warren Zaire-Emery (centro), número 33, y el defensa brasileño del Paris Saint-Germain, Marquinhos (número 5), durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Liverpool FC en el estadio Parc des Princes de París, el 8 de abril de 2026. (Foto de JULIEN DE ROSA / AFP) Foto: AFP

Uno de los que sufrió con Luis Díaz fue Marquinhos, el defensa brasileño que tuvo que frenar al colombiano, pero que supo de su potencial en la segunda parte cuando no lo pudo detener tras el control de balón y el remate al segundo palo que amargó al PSG.

El central brasileño habló en la zona mixta y solo tuvo elogios para Lucho.

Palabras de Marquinhos sobre Luis Díaz

El capitán del PSG se enfocó en Luis Díaz y lo tiene referenciado desde la época del Liverpool, además que lo ha enfrentado con la Selección Colombia en las eliminatorias, donde incluso anotó doblete para un triunfo colombiano recién su padre fue liberado de un secuestro.

Confesó que es difícil defender a un jugador así.

“Luis es un campeón, lo has visto desde la épica del Liverpool y Colombia. En el uno contra uno es difícil. Con mi tarjeta amarilla fue muy duro. He tenido que jugar con esta amarillo y es difícil defender a un jugador así”, dijo en Movistar Deportes.

Habrá que esperar una semana para el partido de vuelta en el Allianz Arena. El próximo miércoles 6 de mayo desde las 2:00 p. m. hora colombiana, Bayern Múnich se citará con el PSG con un 5-4 en el global, en un encuentro donde Luis Díaz le apunta otra vez a la titular y Marquinhos espera estar a la altura.