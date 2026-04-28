Desde su propio campo, Luis Díaz generó la acción del penal que acabó en el área del PSG.

Aprovechando la velocidad, transportó por todo el campo, dejó atrás a varios rivales y llegó a escasos centímetros del arco contrario. Cuando se disponía a anotar, fue interceptado de manera brusca y el juez determinó penal a favor de los alemanes.

Bayern Múnich sufre por Kompany: DT no estará vs. PSG en Champions League y esto piensan

LO BAJARON A LUCHO DÍAZ Y HAY PENAL PARA EL BAYERN MUNICH ANTE PSG.



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Minutos antes, el brasileño Marquinhos ya había anticipado que para los parisinos iba a ser difícil frenar al guajiro. Cuando Luis Díaz iba en velocidad, el central sudamericano solo pudo detenerlo interponiéndose en el camino del cafetero.

Ante la vehemencia con la que actuó el capitán del PSG, el árbitro le mostró la tarjeta amarilla y lo condicionó para el resto del partido, así como para la serie que se resolverá el próximo miércoles en el Allianz Arena, en Múnich.

Primer tiempo sin tregua

Desde el primer hasta el último minuto del primer tiempo de la ida de las semifinales, PSG y Bayern Múnich jugaron un partido extraordinario. Se registraron cuatro anotaciones en menos de 40 minutos y un penal al término de la parte inicial, que dejó el 3-2 parcial a favor de los parisinos.

Quien abrió el marcador fue Harry Kane. El inglés aprovechó el tiro desde los once pasos para enviar el balón hacia el lado contrario al que se lanzó el portero Matvey Safonov.

A esa altura, el juego era un monólogo de los bávaros, pero luego llegó una anotación del PSG que igualó la serie. Khvicha Kvaratskhelia superó a su marca por el sector izquierdo, se internó en el área y remató cruzado para vencer a Manuel Neuer.

Al 33’, João Neves se hizo presente en el marcador con un cabezazo que sorprendió a la zaga alemana. Uno de los más pequeños del conjunto francés se anticipó sin dar respuesta a los rivales para evitar el 2-1 parcial.

El partido continuó con un ritmo frenético y, de la mano del extremo francés Michael Olise, el equipo alemán logró igualar nuevamente el marcador al 41’.

A pocos instantes de terminar el primer tiempo, el conjunto local volvió a ponerse en ventaja, esta vez con un excelente remate desde el punto penal de Ousmane Dembélé, al minuto 45+5’.

Segundo tiempo de infarto

El PSG no bajó el ritmo y, mediante acciones colectivas, Kvaratskhelia y Dembélé capitalizaron las oportunidades; el marcador se puso 5-2 a favor del equipo francés.

Pero al frente estaba el Bayern Múnich, un equipo al que no se le puede dar por muerto antes de tiempo y, con un remate de cabeza del defensor Dayot Upamecano, logró el descuento sobre el minuto 65.

A falta de poco menos de media hora, apareció nuevamente el héroe recurrente del equipo alemán: el colombiano Luis Díaz realizó un excelente control dentro del área y mandó la pelota a guardar para colocar el 5-4 en el marcador, a 20 minutos del final.