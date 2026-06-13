Diego Arias fue destituido como técnico de Atlético Nacional y escucha ofertas para continuar su carrera en el fútbol profesional colombiano. Mientras tanto, la dirigencia del cuadro verdolaga avanza en las negociaciones para repatriar a Reinaldo Rueda.

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El estratega vallecaucano se encuentra en Canadá viviendo el inicio del Mundial 2026 y visitando familiares que tiene en ese país.

Su deseo era tomar un año sabático después de caer eliminado con Honduras en el proceso mundialista; sin embargo, la opción de volver a Nacional lleva rondando en su mente desde hace varios meses atrás.

Rueda dejó un gran recuerdo en la hinchada verdolaga. Bajo sus órdenes consiguieron la Copa Libertadores 2026, dos Ligas, una Copa Colombia y una Superliga.

Todo eso hace que sea el máximo candidato para tomar las riendas de Nacional en este difícil momento que atraviesan como consecuencia de la derrota en la final de la Liga BetPlay frente al Junior de Barranquilla.

Reinaldo Rueda campeón de la Copa Libertadores 2016 con Atlético Nacional. Foto: LatinContent via Getty Images

La primera oferta de Nacional

Reinaldo Rueda ya se había negado a volver en diciembre del año pasado, lo que extendió la permanencia de Diego Arias en el cargo.

Ahora que el puesto está vacante, la dirigencia dobló la apuesta y volvió a levantar el teléfono para tratar lo de convencer. Rueda es un técnico costoso para el fútbol profesional colombiano; sin embargo, sería una inversión pensada en conseguir títulos lo más pronto posible.

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“Reinaldo Rueda empieza a tener más fuerza en Atlético Nacional por la salida de Gustavo Fermani (gerente deportivo)”, aseguró el periodista Felipe Sierra.

Los últimos años del técnico vallecaucano no han sido especialmente exitosos, teniendo en cuenta que dirigía a la Selección Colombia en las eliminatorias al Mundial de Catar-2022 al que el combinado nacional no clasificó.

Su ilusión de volver a un Mundial se renovó con Honduras en Concacaf, pero tampoco logró el objetivo y fue destituido tras miles de críticas recibidas por la hinchada de esa selección.

Reinaldo Rueda soñaba meterse a la clasificación al Mundial Foto: Icon Sportswire via Getty Images

“Lo mejor que le puede pasar a Reinaldo Rueda es llegar a Atlético Nacional”, agregó Sierra. “Me dicen que se vienen horas importantes, muy interesantes con la situación de Reinaldo Rueda y el proceso que se está trabajando en Atlético Nacional. Podría tener un resultado muy pronto”.

Hay buenas sensaciones en el club antioqueño para obtener la respuesta positiva por parte de Reinaldo. “Este trabajo puede concluirse lo más pronto posible. Ya está tomada la decisión y puede tener un camino correcto”, dijo.

“Esta decisión de Reinaldo Rueda es de los dueños de Atlético Nacional. Ya le hicieron la oferta y están en medio de ese proceso. El candidato favorito es Reinaldo Rueda y está muy cerca, pero todavía no está cerrado”, finalizó.