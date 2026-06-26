Todo sobre el nuevo DT de Nacional: lista de candidatos, el favorito y los dos descartados

Atlético Nacional navega sobre una corta lista de candidatos para el cargo como nuevo director técnico. Reinaldo Rueda sigue siendo el favorito, pero hay otros nombres sobre la mesa en caso de una respuesta negativa.

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Los cinco candidatos

El periodista Mauricio González reveló detalles de su conversación con una fuente cercana a la junta directiva de Atlético Nacional. Allí le confirmaron que Reinaldo Rueda es la primera opción, pero le dieron pistas sobre los demás candidatos.

“Hay cuatro opciones más: dos opciones de colombianos, un argentino y un español. Cuatro alternativas para llegar como técnico de Atlético Nacional”, dijo.

González agregó que uno de esos colombianos “podría ser” Alberto Gamero, que se encuentra sin equipo tras su salida del Deportivo Cali en marzo de 2026.

Dos descartados: Claudio Úbeda y Leonel Álvarez

En las últimas horas sonó el nombre de Claudio Úbeda como candidato para la dirección técnica de Atlético Nacional; sin embargo, ese no sería el argentino que está en carpeta.

“No es Claudio Úbeda. Ese señor me dijo que de dónde se sacan eso… Para nada. Úbeda no es, pero sí es un argentino”, apuntó Mauricio González.

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La dirigencia del cuadro verdolaga quiere asegurar cuanto antes la llegada de su nuevo DT, mucho mejor si es anunciado con fecha límite del día martes 30 de junio, cuando inician trabajos de pretemporada en la sede de Guarne.

Otro de los nombres que sonó en este mercado fue Leonel Álvarez, candidato que tampoco estaría siendo contemplado. “Está totalmente descartado. Yo entiendo que Leonel Álvarez no es candidato para llegar a Atlético Nacional”.

Leonel Álvarez está sin equipo tras su salida de Atlético Bucaramanga. Foto: Getty Images

Tres fichajes como prioridad

Al tiempo que se manejan las negociaciones por el nuevo DT, en Atlético Nacional analizan posibles fichajes en posiciones puntuales del campo:

El primero sería un arquero ante la reciente salida de David Ospina . ‘Chipi Chipi’ Castillo no continuaría en Nacional y se maneja el regreso de Luis Marquinez de su préstamo en el Deportes Tolima.

. ‘Chipi Chipi’ Castillo no continuaría en Nacional y se maneja el regreso de Luis Marquinez de su préstamo en el Deportes Tolima. El segundo es un defensor central que maneje los dos perfiles y pueda ser complemento perfecto para William Tesillo.

y pueda ser complemento perfecto para William Tesillo. El tercero es un extremo habilidoso y de preferencia que juegue por el carril derecho.

Atlético Nacional no traería más fichajes a menos que se den salidas traumáticas como la de Juan Manuel Rengifo, que ha sido sondeado desde el exterior y está a la espera de alguna oferta formal.

Si Rengifo continúa en el club antioqueño, se mantendría como la primera opción en el mediocampo. El canterano es una apuesta a futuro de la que Nacional quiere sacar un beneficio económico interesante para dejarlo ir.