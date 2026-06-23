Anuncio oficial de Atlético Nacional sobre su nuevo técnico: salió otro candidato de lujo

Atlético Nacional sigue en la búsqueda de un nuevo director técnico. El conjunto verdolaga tenía a Reinaldo Rueda como prioridad, pero las posibilidades se han ido desvaneciendo con el paso de los días.

Atlético Nacional firma otra baja y va al exterior: Seguirá su carrera en México

Millonarios escogió a su nuevo arquero: “adelanta gestiones” para firmarle el contrato

La llegada de Víctor Marulanda a la dirección deportiva aceleró las negociaciones, aunque todavía falta camino para poder presentar al reemplazo de Diego Arias para el segundo semestre.

Marulanda, en declaraciones para Win Sports, dio detalles sobre la elección del nuevo timonel. “Dentro de la prioridad está el director técnico. Ya hemos venido conversando sobre ese particular al interior del club y va caminando muy bien”, dijo.

“Es un tema que queremos resolverlo lo más pronto posible. En los próximos días yo creo que tendremos la noticia ya cerrada. La gestión está y creo que va por muy buen camino”, declaró.

Víctor Marulanda dio pistas: “Se viene hablando con una persona importante, que tiene una grandeza dentro de lo que es el fútbol colombiano y sudamericano”.

El objetivo de esta renovada dirección deportiva es poner a Atlético Nacional en lo más alto del fútbol profesional colombiano, luego de la derrota contra Junior de Barranquilla en la final de la Liga BetPlay 2026-I.

“Dentro del proyecto lo que uno hace es conectar toda la estructura, todo lo que tiene el club con el modelo de trabajo que uno quiere dejar. Sobre esa conexión hay muchas cosas que te llaman la atención”, apuntó Marulanda.

Nelson Deossa se va de España: tiene nuevo equipo y “firmará un contrato hasta 2031″

El dirigente, que fue clave para la Copa Libertadores de 2016, volvió con hambre de gloria. “Nacional es un club muy grande, volver es una expectativa grande; respeto al club, a la hinchada y a todos, venimos con la aspiración de hacer un equipo sostenible“, dijo.

“Muy contento de volver, con la expectativa grande del solo hecho de pertenecer a esta familia. Entré a la sede y me tomé dos cafés, eso es un buen indicador de que todavía me da susto y todavía me inspira mucho el verde”, explicó.

Atlético Nacional busca nombres de peso para su historia. Foto: Getty Images

Claudio Úbeda, el otro candidato

Aunque Víctor Marulanda no quiso dar nombres, en las últimas horas salió otro candidato de lujo que entra en la baraja de posibles técnicos para Atlético Nacional.

Claudio Úbeda, DT que acaba de salir de Boca Juniors, está sonando como alternativa si no se llega a concretar el regreso de Reinaldo Rueda.

“Le salió competencia a Rueda. El señor Claudio Úbeda puede ser técnico de Atlético Nacional”, aseguró el periodista argentino Adrian Magnoli. “Tiene en su cuerpo técnico a dos colombianos: su asistente técnico es Juvenal Rodríguez y otro que es analista de video. Úbeda tiene buena relación con Víctor Marulanda”.