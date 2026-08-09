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Sensible baja para el clásico América de Cali vs. Atlético Nacional: parte médico prende alarmas

“Una virosis de tipo gastrointestinal” deja momentáneamente marginado a uno de los refuerzos de América de Cali para este semestre.

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Redacción Deportes
9 de agosto de 2026 a las 7:12 a. m.
Baja confirmada en América de Cali (der.) para enfrentar en el clásico a Atlético Nacional (izq).
Baja confirmada en América de Cali (der.) para enfrentar en el clásico a Atlético Nacional (izq). Foto: Colprensa.

América de Cali y Atlético Nacional jugarán el partido más atractivo de la fecha 4 en la Liga BetPlay 2026-ll. La pelota rodará a partir de las 8:15 p.m. de este domingo, 9 de agosto, en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Nómina de América de Cali para la Liga BetPlay 2026-ll.
https://www.semana.com/deportes/articulo/sorpresiva-salida-en-america-de-cali-antes-del-clasico-con-nacional-fin-del-vinculo-contractual/202658/

Sin embargo, en la previa a esta nueva edición del clásico entre escarlatas y verdolagas, se conoció que América de Cali tendrá una sensible baja en ataque. El equipo vallecaucano emitió un parte médico oficial al respecto.

Se trata del jugador Luis Quiñones, quien no jugará ante Atlético Nacional y enciende alarmas, entre los hinchas de América de Cali, luego de que los diablos rojos emitieran el parte médico oficial al respecto.

Parte médico de América de Cali sobre Luis Quiñones

“América de Cali informa a la opinión pública que el jugador Luis Quiñones presenta una virosis de tipo gastrointestinal, condición que lo ha incapacitado. para entrenar con normalidad”, arranca el pronunciamiento.

Y cierran: “Tras la valoración médica correspondiente, el jugador no se encuentra apto para competir y continuará bajo seguimiento del Departamento Médico del club hasta su recuperación”.

Los hinchas de América reaccionaron ante la situación en los comentarios del comunicado. Algunos dejaron ver su inconformismo, pues pierden a un jugador que podría ser clave de cara al arco rival.

Así llegan América y Nacional en la tabla

Son realidades distintas. Por un lado, América de Cali es el líder parcial de la Liga BetPlay 2026-ll con puntaje perfecto (9/9) luego de tres partidos jugados. Suma, además, 10 goles a favor y ninguno en contra.

Caso contrario, Atlético Nacional asoma en el puesto 12 de la competencia con tan solo tres puntos. Sin embargo, es porque el verde de Antioquia apenas ha jugado un partido hasta ahora. Fue contra Jaguares (2 de agosto) por la segunda fecha y acabó 3-0 a favor del equipo de Lucas González.

Nacional tiene partidos aplazados contra Boyacá Chicó (fecha 1) y Junior (fecha 3). Es decir que una victoria contra América de Cali no solo sería de gran impulso para el rey de copas colombiano, sino que daría un golpe en sus aspiraciones por ascender en la tabla de posiciones.