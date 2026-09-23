Tulio Gómez confrontó a reconocido periodista por noticia sobre América: “Déjenos en paz”

América de Cali ha tenido una semana agitada a nivel institucional. Justo después del comunicado en el que Duván Vergara los acusa de una deuda pendiente hace más de un año, surgió otra versión que apunta a salarios atrasados con el plantel actual.

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“La agremiación de futbolistas de América le informó a la dirigencia que si hoy no les pagan el salario adeudado de agosto, no concentrarán para el partido de mañana. Esperan una reunión en las próximas horas”, informó el periodista Felipe Sierra.

América de Cali marcha líder de la Liga BetPlay y está atravesando un gran momento bajo las órdenes de David González; sin embargo, los compromisos económicos han empezado a hacer ruido tras las declaraciones de Vergara y otros exjugadores del equipo como Franco Leys o Daniel Bocanegra.

América de Cali está cerca de sellar su clasificación a cuadrangulares Foto: Colprensa

Tulio Gómez le respondió

Ante todo el revuelo que causó la posibilidad de no presentarse al próximo partido, Tulio Gómez se pronunció como máximo accionista del América y confrontó la información de Pipe Sierra.

“Usted se ha ensañado contra América sacando rumores falsos: David González será despedido, Jean Fernandez no seguirá, maltratos a mi hija, etcétera”, escribió en su cuenta oficial de X.

Choque de comunicados entre Duván Vergara y América de Cali: el futbolista pidió respeto

Gómez lanzó cuatro preguntas dirigidas a Felipe Sierra. “¿Qué intereses mezquinos lo mueven para querer desestabilizar a nuestro equipo?, ¿quién le paga?, ¿a quién le sirves?, ¿a los agentes que te pagan?“, señaló.

Por último, el dirigente americano hizo una petición expresa en nombre de su familia y el club escarlata: “Por favor, déjenos en paz”.

De acuerdo a estas declaraciones, desde América tildan de falsas las informaciones sobre salarios adeudados en la plantilla del equipo masculino.

Lo cierto es que en el comunicado oficial dirigido hacia Duván Vergara admitieron que están atravesando dificultades económicas desde el terremoto que golpeó a la ciudad de Cali el pasado 10 de agosto y que también afectó el trabajo normal en las oficinas del club.

Pipe Sierra se ratifica

Más allá de la respuesta de Tulio Gómez, el periodista Felipe Sierra se ratificó en su información y añadió más detalles sobre la supuesta deuda que tiene América con sus jugadores.

“A pesar de los intentos por desmentir la información, Iván Vélez le acaba de comunicar a los capitanes del equipo que ya el Financiero de América está realizando pagos del salario adeudado de agosto para que puedan concentrar con normalidad y jugar mañana”, indicó.

América de Cali juega este miércoles su partido por la fecha 12 de la Liga BetPlay. El conjunto vallecaucano recibe la visita de Águilas Doradas en el Estadio Pascual Guerrero con la esperanza de cortar su racha de dos partidos consecutivos sin ganar y, de ese modo, extender la ventaja en lo más alto del campeonato.