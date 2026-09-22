La tabla de la Liga Betplay tras Medellín vs. Jaguares y el golpe del Deportivo Cali a Santa Fe en El Campín

Calendario totalmente alterado y la tabla sigue desigualada tras varios partidos aplazados. Todavía restan varias semanas para ver el listado totalmente sincero y por ahora se sigue avanzando en fechas. Cuatro equipos: Independiente Medellín, Jaguares de Córdoba, Santa Fe y Deportivo Cali le dieron conclusión a la fecha 11 y apertura a la 12 en la Liga Betplay.
A primera hora de este martes 22 de septiembre, el turno fue para Independiente Medellín con Juan Fernando Quintero como titular ante Jaguares de Córdoba en el Atanasio Girardot. Lejos de cualquier sorpresa, el Poderoso pudo defender su casa y le ganó al club de Montería 2-1 con goles de Agustín Martegani y la joya Jhon Montaño.
De esta manera, el Medellín alcanza tres puntos claves para seguir en la pelea por la clasificación a cuadrangulares semifinales. Sin embargo, lo que está preocupando en el club antioqueño es la situación de Juan Fernando Quintero, pues presentó molestias musculares y tuvo que ser sustituido.
A segunda hora, la sorpresa la dio el Deportivo Cali en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Cuando Santa Fe más aparecía como favorito a la victoria, fue sorprendido por el club azucarero, que le ganó 1-0 ante la vista de decepción de su hinchada.
Con gol del venezolano Eduard Bello, reciente incorporación para este semestre proveniente de Atlético Nacional, Deportivo Cali se quedó con los tres puntos para pegar un gran salto en la tabla de posiciones.
|#
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|América
|10
|6
|3
|1
|21
|6
|15
|21
|2
|Millonarios
|11
|5
|4
|2
|15
|8
|7
|19
|3
|Medellín
|9
|6
|1
|2
|17
|11
|6
|19
|4
|Atlético Nacional
|8
|6
|0
|2
|17
|8
|9
|18
|5
|Deportivo Cali
|10
|5
|3
|2
|15
|8
|7
|18
|6
|Bucaramanga
|9
|4
|5
|0
|14
|8
|6
|17
|7
|Tolima
|10
|5
|2
|3
|13
|11
|2
|17
|8
|Santa Fe
|10
|4
|4
|2
|16
|11
|5
|16
|9
|Llaneros
|10
|4
|2
|4
|13
|12
|1
|14
|10
|Once Caldas
|10
|3
|3
|4
|13
|12
|1
|12
|11
|Águilas Doradas
|8
|2
|5
|1
|12
|12
|0
|11
|12
|Internacional
|11
|2
|5
|4
|13
|17
|-4
|11
|13
|Cúcuta
|10
|2
|3
|5
|9
|18
|-9
|9
|14
|Fortaleza
|10
|1
|5
|4
|11
|16
|-5
|8
|15
|Pasto
|10
|2
|2
|6
|9
|15
|-6
|8
|16
|Alianza
|10
|2
|2
|6
|9
|20
|-11
|8
|17
|Boyacá Chicó
|9
|2
|2
|5
|7
|18
|-11
|8
|18
|Deportivo Pereira
|8
|1
|4
|3
|6
|11
|-5
|7
|19
|Jaguares
|9
|1
|4
|4
|10
|16
|-6
|7
|20
|Junior
|8
|1
|3
|4
|12
|14
|-2
|6
Este juego Deportivo Cali vs. Santa Fe le dio comienzo a la fecha 12 de la Liga Betplay. Ahora bien, durante la semana y hasta el próximo domingo, se realizará esta jornada del fútbol colombiano.
Partidos de la fecha 12 de la Liga Betplay
Miércoles 23 de septiembre
América de Cali vs. Águilas Doradas
- Estadio: Pascual Guerrero
- Hora: 7:30 p.m.
Jueves 24 de septiembre
Atlético Nacional vs. Millonarios
- Estadio: Atanasio Girardot
- Hora: 7:30 p.m.
Viernes 24 de septiembre
Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto
- Estadio: La Independencia
- Hora: 6:10 p.m.
Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga
- Estadio: Palogrande
- Hora: 8:15 p.m.
Sábado 25 de septiembre
Deportivo Pereira vs. Internacional de Bogotá
- Estadio: Santiago de las Atalayas
- Hora: 4:10 p.m.
Cúcuta Deportivo vs. Llaneros FC
- Estadio: General Santander
- Hora: 6:15 p.m.
Junior FC vs. Independiente Medellín
- Estadio: Romelio Martínez
- Hora: 8:20 p.m.
Domingo 27 de septiembre
Jaguares vs. Alianza Valledupar
- Estadio: Jaraguay
- Hora: 4:00 p.m.
Fortaleza vs. Deportes Tolima
- Estadio: Metropolitano de Techo
- Hora: 6:05 p.m.