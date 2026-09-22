La tabla de la Liga Betplay tras Medellín vs. Jaguares y el golpe del Deportivo Cali a Santa Fe en El Campín

Calendario totalmente alterado y la tabla sigue desigualada tras varios partidos aplazados. Todavía restan varias semanas para ver el listado totalmente sincero y por ahora se sigue avanzando en fechas. Cuatro equipos: Independiente Medellín, Jaguares de Córdoba, Santa Fe y Deportivo Cali le dieron conclusión a la fecha 11 y apertura a la 12 en la Liga Betplay.

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A primera hora de este martes 22 de septiembre, el turno fue para Independiente Medellín con Juan Fernando Quintero como titular ante Jaguares de Córdoba en el Atanasio Girardot. Lejos de cualquier sorpresa, el Poderoso pudo defender su casa y le ganó al club de Montería 2-1 con goles de Agustín Martegani y la joya Jhon Montaño.

De esta manera, el Medellín alcanza tres puntos claves para seguir en la pelea por la clasificación a cuadrangulares semifinales. Sin embargo, lo que está preocupando en el club antioqueño es la situación de Juan Fernando Quintero, pues presentó molestias musculares y tuvo que ser sustituido.

A segunda hora, la sorpresa la dio el Deportivo Cali en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Cuando Santa Fe más aparecía como favorito a la victoria, fue sorprendido por el club azucarero, que le ganó 1-0 ante la vista de decepción de su hinchada.

Con gol del venezolano Eduard Bello, reciente incorporación para este semestre proveniente de Atlético Nacional, Deportivo Cali se quedó con los tres puntos para pegar un gran salto en la tabla de posiciones.

# Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 América 10 6 3 1 21 6 15 21 2 Millonarios 11 5 4 2 15 8 7 19 3 Medellín 9 6 1 2 17 11 6 19 4 Atlético Nacional 8 6 0 2 17 8 9 18 5 Deportivo Cali 10 5 3 2 15 8 7 18 6 Bucaramanga 9 4 5 0 14 8 6 17 7 Tolima 10 5 2 3 13 11 2 17 8 Santa Fe 10 4 4 2 16 11 5 16 9 Llaneros 10 4 2 4 13 12 1 14 10 Once Caldas 10 3 3 4 13 12 1 12 11 Águilas Doradas 8 2 5 1 12 12 0 11 12 Internacional 11 2 5 4 13 17 -4 11 13 Cúcuta 10 2 3 5 9 18 -9 9 14 Fortaleza 10 1 5 4 11 16 -5 8 15 Pasto 10 2 2 6 9 15 -6 8 16 Alianza 10 2 2 6 9 20 -11 8 17 Boyacá Chicó 9 2 2 5 7 18 -11 8 18 Deportivo Pereira 8 1 4 3 6 11 -5 7 19 Jaguares 9 1 4 4 10 16 -6 7 20 Junior 8 1 3 4 12 14 -2 6

Este juego Deportivo Cali vs. Santa Fe le dio comienzo a la fecha 12 de la Liga Betplay. Ahora bien, durante la semana y hasta el próximo domingo, se realizará esta jornada del fútbol colombiano.

Partidos de la fecha 12 de la Liga Betplay

Miércoles 23 de septiembre

América de Cali vs. Águilas Doradas

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 7:30 p.m.

Jueves 24 de septiembre

Atlético Nacional vs. Millonarios

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 7:30 p.m.

Viernes 24 de septiembre

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto

Estadio: La Independencia

Hora: 6:10 p.m.

Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga

Estadio: Palogrande

Hora: 8:15 p.m.

Sábado 25 de septiembre

Deportivo Pereira vs. Internacional de Bogotá

Estadio: Santiago de las Atalayas

Hora: 4:10 p.m.

Cúcuta Deportivo vs. Llaneros FC

Estadio: General Santander

Hora: 6:15 p.m.

Junior FC vs. Independiente Medellín

Estadio: Romelio Martínez

Hora: 8:20 p.m.

Domingo 27 de septiembre

Jaguares vs. Alianza Valledupar

Estadio: Jaraguay

Hora: 4:00 p.m.

Fortaleza vs. Deportes Tolima