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La tabla de la Liga Betplay tras Medellín vs. Jaguares y el golpe del Deportivo Cali a Santa Fe en El Campín

Independiente Medellín enfrentó a Jaguares de Córdoba y Santa Fe hizo de local ante Deportivo Cali.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

22 de septiembre de 2026 a las 10:08 p. m.
Rafael Dudamel y Juan Fernando Quintero.
Rafael Dudamel y Juan Fernando Quintero. Foto: Fotos: Colprensa

Calendario totalmente alterado y la tabla sigue desigualada tras varios partidos aplazados. Todavía restan varias semanas para ver el listado totalmente sincero y por ahora se sigue avanzando en fechas. Cuatro equipos: Independiente Medellín, Jaguares de Córdoba, Santa Fe y Deportivo Cali le dieron conclusión a la fecha 11 y apertura a la 12 en la Liga Betplay.

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A primera hora de este martes 22 de septiembre, el turno fue para Independiente Medellín con Juan Fernando Quintero como titular ante Jaguares de Córdoba en el Atanasio Girardot. Lejos de cualquier sorpresa, el Poderoso pudo defender su casa y le ganó al club de Montería 2-1 con goles de Agustín Martegani y la joya Jhon Montaño.

De esta manera, el Medellín alcanza tres puntos claves para seguir en la pelea por la clasificación a cuadrangulares semifinales. Sin embargo, lo que está preocupando en el club antioqueño es la situación de Juan Fernando Quintero, pues presentó molestias musculares y tuvo que ser sustituido.

A segunda hora, la sorpresa la dio el Deportivo Cali en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Cuando Santa Fe más aparecía como favorito a la victoria, fue sorprendido por el club azucarero, que le ganó 1-0 ante la vista de decepción de su hinchada.

Con gol del venezolano Eduard Bello, reciente incorporación para este semestre proveniente de Atlético Nacional, Deportivo Cali se quedó con los tres puntos para pegar un gran salto en la tabla de posiciones.

# Club PJ G E P GF GC DG Pts
1América106312161521
2Millonarios11542158719
3Medellín96121711619
4Atlético Nacional8602178918
5Deportivo Cali10532158718
6Bucaramanga9450148617
7Tolima105231311217
8Santa Fe104421611516
9Llaneros104241312114
10Once Caldas103341312112
11Águilas Doradas82511212011
12Internacional112541317-411
13Cúcuta10235918-99
14Fortaleza101541116-58
15Pasto10226915-68
16Alianza10226920-118
17Boyacá Chicó9225718-118
18Deportivo Pereira8143611-57
19Jaguares91441016-67
20Junior81341214-26

Este juego Deportivo Cali vs. Santa Fe le dio comienzo a la fecha 12 de la Liga Betplay. Ahora bien, durante la semana y hasta el próximo domingo, se realizará esta jornada del fútbol colombiano.

Partidos de la fecha 12 de la Liga Betplay

Miércoles 23 de septiembre

América de Cali vs. Águilas Doradas

  • Estadio: Pascual Guerrero
  • Hora: 7:30 p.m.

Jueves 24 de septiembre

Atlético Nacional vs. Millonarios

  • Estadio: Atanasio Girardot
  • Hora: 7:30 p.m.

Viernes 24 de septiembre

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto

  • Estadio: La Independencia
  • Hora: 6:10 p.m.

Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga

  • Estadio: Palogrande
  • Hora: 8:15 p.m.

Sábado 25 de septiembre

Deportivo Pereira vs. Internacional de Bogotá

  • Estadio: Santiago de las Atalayas
  • Hora: 4:10 p.m.

Cúcuta Deportivo vs. Llaneros FC

  • Estadio: General Santander
  • Hora: 6:15 p.m.

Junior FC vs. Independiente Medellín

  • Estadio: Romelio Martínez
  • Hora: 8:20 p.m.

Domingo 27 de septiembre

Jaguares vs. Alianza Valledupar

  • Estadio: Jaraguay
  • Hora: 4:00 p.m.

Fortaleza vs. Deportes Tolima

  • Estadio: Metropolitano de Techo
  • Hora: 6:05 p.m.