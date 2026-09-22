Colombia vs. Corea del Sur: el duro antecedente que merma a la Tricolor en el Mundial Femenino Sub-20

Este miércoles, 23 de septiembre, la Selección Colombia jugará contra Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20. Será por la llave semifinal del torneo.

Colombia vs. Corea del Norte: canal y hora para ver la semifinal del Mundial Femenino Sub-20

Colombia vs. Corea del Norte: IA pronostica marcador y clasificada a la final del Mundial Femenino Sub-20

La expectativa crece, pues el combinado cafetero desea una histórica final y acercarse a un título mundial. Sin embargo, Corea del Norte es un rival de alta categoría.

Hay varios ítems que dejan a las norcoreanas como las favoritas ante Colombia. Uno de ellos, el antecedente reciente ante la selección cafetera en el Mundial Femenino Sub-20.

Antecedente preocupa: Corea del Norte goleó a Colombia en fase de grupos

Colombia ha jugado cinco partidos en este Mundial Femenino Sub-20 de 2026. El saldo es de tres triunfos, un empate y una derrota. Justamente, esa caída fue contra Corea del Norte.

Data del pasado 13 de septiembre, cuando Colombia cayó goleada 3-0 ante las norcoreanas por la tercera fecha de la fase de grupos de la competencia.

Y, un dato no menor, es que la selección femenina sub-20 de Corea del Norte es la vigente campeona del torneo, tras ganarlo en 2024. Por tanto, en este 2026, busca el bicampeonato.

Finaliza el partido de nuestra Selección Colombia Femenina Sub 20 🆚 🇰🇵



🇨🇴 0-3 🇰🇵#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/atHKje67xf — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 13, 2026

Tienen un fútbol efectivo y que consigue resultados, aunque Colombia no quiere dejarles el camino fácil a las asiáticas. Asoma una semifinal de alto nivel.

Quien gane entre Corea del Norte y Colombia avanzará a la final del Mundial Femenino Sub-20. La otra llave la jugarán Italia y España.

Inteligencia artificial pronostica una victoria de Corea del Norte sobre Colombia

Para Gemini, IA que analizó los últimos partidos de la selección de Corea del Norte, más los de Colombia, el marcador quedará 2-0 a favor de las norcoreanas ante las cafeteras.

“Analizando el recorrido del torneo, Corea del Norte llega con una impresionante solidez defensiva y ofensiva, incluyendo un contundente 3-0 sobre la propia selección colombiana en la fase de grupos”, explicó la IA.

Colombia vs. Corea del Sur: IA pronosticó marcador final y quién pasará a la final del Mundial Femenino sub-20. Foto: Getty Images.

Y sentencia: “Aunque la Selección Colombia ha mostrado un notable despliegue de resiliencia táctica, liderazgo defensivo con figuras como Luisa Agudelo y una importante evolución competitiva al superar llaves complejas como el 1-0 sobre Nigeria en cuartos de final, la intensidad del bloque bajo norcoreano y la efectividad de sus transiciones rápidas inclinan la balanza a favor del equipo asiático”.