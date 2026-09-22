Atlético Nacional vs. Millonarios: IA pronostica marcador del superclásico del fútbol colombiano

Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán en una nueva edición del superclásico del fútbol colombiano, que es válido por la fecha 12 de la Liga Betplay en el Atanasio Girardot de Medellín. El equipo azul no descarta el golpe de visitante otra vez, mientras que el club verdolaga tiene afán por tres puntos en casa y mucho más ante un rival histórico.

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Hay cuentas pendientes de por medio. En el primer semestre de 2026, Millonarios le pintó la cara al rival tras dos victorias consecutivas y con tres goles de por medio. Uno de esos clásicos sirvió para eliminar a Atlético Nacional de la Copa Sudamericana, lo que se consideró un golpe durísimo en el ‘Rey de Copas’.

Las cosas ya son diferentes en este momento. Millonarios y Atlético Nacional tienen nuevo entrenador y nuevas figuras en sus nóminas para ir por la victoria. El pronóstico es de carácter reservado y pareciera que finos detalles podrían cambiar el resultado. La Inteligencia Artificial se pronunció y dio su veredicto para este juego.

Para dar su pronóstico del partido, la IA se basó en rendimientos recientes, partidos jugados, enfrentamientos entre sí, marcadores obtenidos y estadísticas en los últimos compromisos. Gemini le da una ligera ventaja a Millonarios, pero el Atanasio y James equilibran la balanza.

La IA pronóstica el duelo Nacional vs. Millonarios

“El pronóstico apunta a un partido muy cerrado con ligera ventaja o tendencia favorable hacia Millonarios (o empate), aunque el factor localía y la presencia de James Rodríguez equilibran considerablemente las probabilidades de Atlético Nacional”, dice Gemini en su análisis.

Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez jugarán el primer clásico Atlético Nacional vs. Millonarios en el FPC Foto: Colprensa / AFP

Además, agrega el antecedente reciente y los últimos resultados de cada equipo: “En el primer semestre de 2026, Millonarios dominó la serie: venció a Atlético Nacional 1-3 en el Atanasio Girardot por Copa Sudamericana y 3-0 en El Campín por la Liga Apertura (Betplay).

“(Millonarios) Llega en alza tras superar 3-0 a Boyacá Chicó y asumir el segundo lugar de la tabla de posiciones con 19 puntos, demostrando contundencia ofensiva y solidez en sus compromisos más recientes... A pesar de sufrir una caída como visitante ante Llaneros (Atlético Nacional), viene de sumar la incorporación estelar de James Rodríguez, quien ya debutó sumando minutos e impacto ofensivo directo en la victoria 2-3 ante Internacional de Bogotá”, agregó la IA.

Tras los análisis y antecedentes, Gemini dice que el marcador con mayor probabilidad de darse en este compromiso es el empate 1-1.

¿Cuándo es el clásico Atlético Nacional vs. Millonarios?

El clásico entre Atlético Nacional y Millonarios se jugará el próximo 24 de septiembre en el Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 7:30 p.m., y tendrá transmisión por Win Sports +.