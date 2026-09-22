Miguel Ángel Borja, el delantero top colombiano de 33 años que la rompe en México, habló de un hipotético regreso al FPC. De darse, mencionó que tiene dos equipos a los que regresaría y tiene las puertas abiertas: Nacional o Junior.

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De entrada, Borja dio su opinión, en El Vbar de As Colombia, sobre los regresos que ha tenido el FPC últimamente:

“Yo le había dicho a Cuadrado que regresara a Colombia y no quería. Ahora que no le dije últimamente regresó, y para mi es una felicidad”.

Y añadió: “Yo he estado en otros continentes y uno nunca deja de ver el FPC. Ellos regresan, James, Jackson, Cuadrado... es muy bonito lo que está pasando, le da estatus a la liga”.

Finalmente, sobre un hipotético regreso de Borja al FPC: “Tengo dos puertas abiertas allá: Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Mi vuelta a Colombia se va a dar en el tiempo de Dios y voy a estar muy feliz”.

🦈🇳🇬"YO TENGO LAS PUERTAS ABIERTAS EN NACIONAL Y JUNIOR, PARA CUANDO QUIERA VOLVER A COLOMBIA": Miguel Borja, jugador de América de México en #ELVBAR de @As_Colombia



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Miguel Ángel Borja, el delantero de moda en México

Le han bastado pocas semanas a Miguel Ángel Borja, en Club América, para ganarse a los hinchas del equipo de las águilas. De hecho, es noticia en México en las últimas horas.

El pasado sábado, 19 de septiembre, Borja anotó uno de los mejores goles del año en el fútbol mexicano. A los 71′, Miguel Ángel encajo de chilena el descuento (2-1) contra Chivas. Después, el propio colombiano colocó el 2-2 definitivo (74′).

¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! Miguel Borja con el primero a nuestro favor con una chilena increíble 🤯👌#ElClásicoDeMéxico pic.twitter.com/NFGNwFLubV — Club América (@ClubAmerica) September 20, 2026

Estéticamente fue tan aplaudido el gol de Borja a las Chivas, que en México lo colocan como uno de los candidatos al premio Puskás en la gala The Best, organizada por Fifa.

La decisión la tendrá el máximo ente del fútbol mundial, y darán el veredicto de meter o no el gol de chilena de Borja entre los preseleccionados al mejor gol del año. Luego, será sometido a votación.