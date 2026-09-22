Hijo de Yamid Amat habla por primera vez tras parte médico que confirma el estado crítico de su papá en UCI: “Con inmensa esperanza”

El periodismo colombiano sigue con atención la evolución médica de uno de sus referentes más influyentes. José Yamid Amat Ruiz, pionero del formato informativo moderno en el país, fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe de Bogotá tras sufrir una complicación en su estado de salud.

Yamid Amat en UCI: esta es la enfermedad que padece el periodista: “Él acaba de tener una complicación”

Ante la inquietud generada en la opinión pública, la Fundación emitió un comunicado oficial por solicitud expresa de sus allegados, mientras que su entorno familiar expresó un mensaje de gratitud por las demostraciones de afecto recibidas.

De acuerdo con la información confirmada por el centro hospitalario, el periodista ingresó a la UCI la noche del lunes 21 de septiembre.

La Fundación Santa Fe de Bogotá precisó que el paciente se encuentra en estado crítico y bajo estricta supervisión del cuerpo médico especializado, manteniendo un pronóstico reservado respecto a su evolución.

Ante las múltiples reacciones y expresiones de preocupación provenientes de diversos sectores del país, su hijo, el también periodista Yamid Amat Serna, se pronunció a través de sus canales oficiales para transmitir el sentir de la familia en este difícil momento.

Yamid Amat: vida y carrera de unos de los periodistas más reconocidos del periodismo colombiano. Foto: Instagram @yamidamat

“Gracias infinitas por todos los mensajes de apoyo, cariño y solidaridad a mi padre. Llegan a su corazón y al nuestro, su familia, con inmensa ilusión y esperanza, mientras él recibe atención y cuidado intensivo en la Fundación Santa Fe. Su pronóstico es reservado. Su compañía y buenos deseos son bendiciones inmensas. Con amor y gratitud, en nombre de la familia”, manifestó Amat Serna.

El mensaje enfatiza la importancia del acompañamiento respetuoso del público y los medios de comunicación mientras se aguardan nuevos reportes sobre la condición de salud del periodista.

Gracias infinitas por todos los mensajes de apoyo, cariño y solidaridad a mi padre. Llegan a su corazón y al nuestro, su familia, con inmensa ilusión y esperanza, mientras él recibe atención y cuidado intensivo en la Fundación Santa Fe. Su pronóstico es reservado. Su compañía y… pic.twitter.com/Z8gkVVSlZV — Yamid Amat Serna (@yamidamats) September 22, 2026

La figura de Yamid Amat es central para comprender la historia reciente de los medios masivos en Colombia. A lo largo de más de cinco décadas de carrera, ha liderado varios de los proyectos periodísticos más relevantes en radio, televisión y prensa escrita.

Entre sus hitos profesionales más importantes, destacan su etapa como director en Caracol Radio; la dirección de Noticias Caracol; la fundación del noticiero CM&, espacio radial y televisivo que dirigió durante décadas y que se consolidó como referente en la cobertura de la coyuntura política y social del país.

El periodista Yamid Amat permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe

A lo largo de su ejercicio profesional, Amat ha formado a generaciones de periodistas y conductores que hoy ocupan roles destacados en los principales medios de comunicación del país.

Desde que se conoció el parte oficial de la Fundación Santa Fe, colegas, figuras de la vida pública y oyentes han manifestado su solidaridad con la familia Amat.

Las autoridades médicas del hospital indicaron que las actualizaciones sobre su condición física se darán a conocer de manera oportuna, de acuerdo con las disposiciones y la privacidad solicitada por los familiares.