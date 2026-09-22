Se conoció que el reconocido periodista Yamid Amat sufrió una complicación en su salud, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Una vez allí, tuvo que ser llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El periodista Yamid Amat permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe

Por el momento, se conoce que el periodista, de 84 años, sufrió una descompensación mientras viajaba de Anapoima a la capital, y por esta razón, fue trasladado por sus familiares a este centro de salud ubicado en el norte de la ciudad.

Sufrió complicaión con enfermedad pulmonar

Blu Radio informó que el periodista sufrió una descompensación en su sistema respiratorio debido a una enfermedad llamada epoc (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), la cual padece desde hace algunos años.

“El maestro Yamid Amat desde hace años ha venido usando una bala de oxígeno en su día a día. Entonces, por esa enfermedad, el epoc, él acaba de tener una complicación. Es lo poco que hemos podido conocer, una descompensación de epoc, y es esta la razón por la cual el maestro Yamid Amat tiene una complicación de salud delicada en este momento y se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Santa Fé, de la ciudad de Bogotá desde anoche”, acotan desde Blu Radio.

Por ahora, se esperan noticias acerca de la evolución en la salud del reconocido periodista, por parte de sus familiares o a través de una comunicación de la Fundación Santa Fe.

Carrera de Yamid Amat en el periodismo

Yamid Amat comenzó su carrera periodística en los años 60 y, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los nombres más reconocidos del periodismo colombiano. Su trayectoria estuvo marcada por la innovación en nuevos formatos y por su paso al frente de varias redacciones de importantes medios del país.

Yamid Amat. Foto: Juan Carlos Sierra

Fue director nacional de noticias de 6AM a 9 AM, de Caracol Radio, y posteriormente fundó junto a Juan Gossaín el noticiero CM&, espacio que dirigió inicialmente hasta 1998.

Ese mismo año asumió la dirección de Caracol Noticias, del canal Caracol, y en 2002 regresó a CM&, donde permaneció al frente hasta el 14 de noviembre de 2024, cuando el noticiero emitió su última edición. Desde entonces, Amat se ha mantenido alejado de los medios.

Considerado una figura clave del periodismo nacional, también ha dejado huella en varias generaciones de reporteros que se formaron bajo su experiencia y liderazgo.