Manuel Medrano reaccionó a las críticas por comentario a Juan Pablo Raba: “Es hora de volvernos hombres de verdad”

El cantante colombiano Manuel Medrano quedó en el centro de una conversación en redes sociales luego de referirse al pódcast Los hombres sí lloran, proyecto liderado por el actor Juan Pablo Raba, en el que diferentes figuras públicas hablan sobre sus experiencias personales, emociones y salud mental.

La propuesta busca abrir conversaciones sobre la vulnerabilidad masculina y cuestionar algunos estereotipos relacionados con la manera en que los hombres expresan sus emociones.

Manuel Medrano tiró ácido comentario contra el famoso pódcast de Juan Pablo Raba y se sacó espinita: “Dejen de llorar tanto”

La polémica comenzó cuando Medrano publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró: “Me gustaría ir al pódcast de Los hombres sí lloran, pero a decirles que dejen de llorar tanto…”.

La publicación generó numerosas reacciones entre los usuarios de la plataforma, algunos de los cuales cuestionaron la postura del intérprete frente al propósito del programa. Ante la conversación que se generó, Medrano decidió explicar con mayor detalle qué quiso decir y aseguró que Raba incluso volvió a invitarlo al espacio.

“Respecto a la controversia, Raba acaba de invitarme nuevamente a su programa Los hombres si que lloran, pero como todo empezó por acá, les voy a contar lo que pienso del trino y del programa…”, escribió.

Posteriormente, aclaró que su publicación inicial había tenido un tono diferente al que algunos usuarios interpretaron. “Hola @juanpabloraba. No fue más que un trino de humor que llegó más lejos de lo que debía!”, señaló.

Sin embargo, el cantante aprovechó la conversación para explicar su posición frente a la salud mental y al papel de los hombres en la sociedad. En su extenso mensaje cuestionó la manera en que algunos contenidos abordan estas discusiones y planteó una reflexión sobre los privilegios asociados históricamente con determinados sectores.

“Entonces lo entiendo, una cosa es lucrarse de la ‘salud mental’ como muchos podcást lo hacen y una muy distinta preocuparse realmente por ella”, manifestó.

Medrano también hizo énfasis en que su cuestionamiento no estaba relacionado directamente con la posibilidad de que los hombres lloren o expresen sus emociones.

“Los que somos hombres, podremos seguir siendo hombres hasta cuando se nos de la gana, llorando o no”, afirmó.

Finalmente, el artista cerró su reflexión con un llamado a asumir mayor responsabilidad frente a la salud mental y dejó una frase que rápidamente llamó la atención: “Ya es hora de hacernos cargo de la salud mental de cada uno y ser más responsables y construir desde aquí, no devolvernos. Todos sabemos que ‘el hombre’ lo ha hecho muy mal toda la historia, ya es hora de volvernos hombres de verdad y hacer las cosas bien. Y bien pueda llore, todos podemos.”