Desde hoy se empieza a usar el reconocimiento facial para entrar a El Campín: así funciona

Este martes, 22 de septiembre, se disputará el partido de Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali por la fecha 12 de la Liga BetPlay. Dicho compromiso se llevará a cabo en el Estadio El Campín de Bogotá, habitual casa del cuadro cardenal, sobre las 8:00 de la noche.

Comunicado oficial de Santa Fe sobre la final de la Liga Femenina: hablaron de Sencia y El Campín

Más allá de lo deportivo, TuBoleta y Santa Fe anunciaron el inicio de la prueba piloto de ingreso biométrico en la tribuna oriental.

Esta iniciativa se lanzó como respuesta a los disturbios que se presentaron hace un mes en el partido de Santa Fe vs. América de Cali. Ese día, hinchas de ambos equipos invadieron el campo de juego por el intento de robo de una bandera y se enfrentaron a la fuerza pública.

“Como parte de su compromiso con la innovación y la transformación de la experiencia de los asistentes a eventos deportivos, Tuboleta pondrá en marcha FacePass, un sistema de registro biométrico que permitirá el ingreso al estadio mediante reconocimiento facial”, apunta el comunicado.

Hinchada popular de América de Cali que estuvo en El Campín vs. Santa Fe Foto: Colprensa

Así funciona el FacePass

De acuerdo a la información entregada por TuBoleta, el plan piloto “contará con la participación de 1.000 abonados mayores de edad de la localidad oriental”.

FacePass funciona mediante un registro previo en el que el usuario vincula su identidad a través de datos biométricos. Posteriormente, el ingreso al estadio se realiza mediante validación facial, sin necesidad de presentar documentos adicionales para la identificación.

Atlético Nacional se desarmó: esta es la extensa lista de bajas para enfrentar a Millonarios

Bajo esta modalidad, “se reducen tiempos de ingreso y se elimina depender de un dispositivo móvil para el ingreso al estadio”.

“La fase piloto permitirá evaluar el desempeño de la tecnología en condiciones reales de operación, medir los tiempos de ingreso, analizar el impacto en la logística de acceso y conocer la percepción de los hinchas frente a esta nueva experiencia”, indicó TuBoleta.

Actualmente, los hinchas ingresan con una boleta digital que les llega a la aplicación. Al momento del ingreso no es necesario presentar documento de identidad, lo que complica la labor de las autoridades para individualizar a los responsables de disturbios o hechos de violencia dentro del estadio.

Esa es la principal razón por la que Santa Fe se unió a TuBoleta y permitió que se hicieran pruebas con sus abonados en el partido frente a Deportivo Cali, que no contará con ingreso de hinchada visitante.

Cabe recordar que el cuadro cardenal afronta una fuerte sanción por parte de la Alcaldía de Bogotá y tiene cerradas las tribunas lateral sur y lateral norte. El último partido en el que pudieron usar la totalidad del estadio fue en la llave de cuartos de final de Copa Sudamericana contra Vasco da Gama, aunque ese día se prohibió el ingreso de banderas e instrumentos musicales.